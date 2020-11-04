Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında - Son Dakika

Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında

04.11.2020 17:15
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında, System.String[]

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Kuşadası'nda kurulan Kriz Masası, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Kuşadası'nda kurulan Kriz Masası, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlık ettiği kriz masası, Kuşadalıların deprem nedeniyle hiçbir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi'nde meydana gelen depremden sonra ilçe genelinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Depremden etkilenen hasarlı yapıların tespit çalışmalarının sürdüğü kentte, Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlık ettiği kriz masası Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şeklide çalışarak deprem mağdurlarına yardım ediyor.

Oturdukları binada hasar oluştuğu için evlerine giremeyen vatandaşlara Kuşadası Belediyesi ekiplerince bugüne kadar 20 bin 500 kase çorba ile 5 bin adet kumanya dağıtımı yapıldı. Ayrıca kentin 4 farklı noktasına 16 çadır kuruldu. AFAD ile kurulan temaslar sayesinde Özer Türk Stadyumu'na 26 adet çadır kurulması sağlandı. Yine 350 adet battaniye ile 35 yatak ihtiyacı olan kişilere ulaştırılırken, gidecek yeri olmadığını beyan eden 98 vatandaş çeşitli otellerde misafir edildi. Kuşadası Belediyesi'ne yapılan 2097 hasar başvurusu doğrultusunda harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmada 73 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ege Denizi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen depremden sonra bir dizi incelemede bulunmak üzere Kuşadası'nı ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy'a ziyareti esnasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ilçe protokolü eşlik etti. İlk olarak Özer Türk Stadyumu'ndaki mini çadır kenti gezen Vali Aksoy, burada kalan vatandaşlarla görüşerek onların sıkıntılarını dinledi. Vali Aksoy'un ziyareti Kuşadası Vergi Dairesi ile eğitime ara verilen Cumhuriyet İlkokulu'nda yaptığı incelemenin ardından sona erdi.

Aydın'ın 1'inci derece deprem bölgesi olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu nedenle her zaman depreme karşı duyarlı ve hassas davranmak zorundayız. Herkes kendi binasıyla ilgili tedbirleri almak zorunda. Depremin yol açtığı yaraları sarmak için belediyeler ve tüm devlet kuruluşları iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Kuşadası Özer Türk Stadı'na AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarımızın eksiklerini tespit edip, gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada UMKE, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD ve Kuşadası Belediyesi iş birliği içerisinde hareket ediyor. Türkiye olarak zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde böylesine bir tablo görmek gerçekten umut verici" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında
Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası kriz masası depremzedelerin yanında - Son Dakika


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