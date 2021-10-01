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Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI

01.10.2021 22:30
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI, System.String[]

Son dakika haberi... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 2'nci kez düzenlenen 'Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu' başladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 2'nci kez düzenlenen 'Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu' başladı. Türkiye, İran, Gürcistan, Estonya ve Rusya'dan 10 heykeltıraşın katıldığı etkinlik 30 Ekim'e kadar sürecek. Sempozyum sonunda ortaya çıkan eserler, Kuşadası'nın farklı noktalarında sergilenecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Belediye, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen '2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu' başladı. Bu yıl 'yaşam hakkı' temasıyla gerçekleştirilen sempozyum için İzmir karayolu üzerindeki Kuştur Mevkii'nde bulunan Eski Deve Güreşi Arenası'nda bir tören yapıldı. Törene, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Yöneticisi Rena Çukurova, KUSAV Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Törende konuşan sempozyumun küratörü Hakan Şengönül 'Bu yıl düzenlemiş olduğumuz sempozyumun teması yaşam hakkı. Heykeltraşlarımız Marmara Adası'ndan gelen mermer blokları yontarak Kuşadası açık hava heykel müzesi oluşumuna katkı sağlayacaklar. Bir kente sanat eseri kazandırmak için bir araya gelen, sanata ve sanatçıya önem veren Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e, KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı yöneticilerine çok teşekkür ederim" dedi.

'10 ÖNEMLİ ESER KUŞADASI'NA KAZANDIRILACAK'

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise 'Kuşadası'nı kültür ve sanatla anılır bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından biri Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu. Geçen sene üretilen 9 eser kentimizin farklı noktalarına yerleştirildi. Bu sene de 10 önemli eser Kuşadası'na kazandırılacak" diye konuştu.

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı adına konuşan Rena Çukurova da, 'Rahmetli dedem Mehmet Nuri Göçen anısına kurduğumuz vakfın misyonu kültür, eğitim ve sanattır. Elimizden geldiğince kültürlerarası etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi'ne böyle bir işe öncülük ettiği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'KUŞADASI'NI KÜLTÜR VE SANATLA ANILAN BİR TURİZM KENTİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise 'Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nu kentimiz için yapılmış önemli aktivitelerden biri olarak görüyorum. Biz Kuşadası'nı sanatla anılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla heykel, resim, müzik gibi birçok sanat dalında faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Heykel sanatının kentimizin her sokağında var olmasını çok önemsiyoruz. Kentimizi ziyaret eden her misafirin bu heykellerle karşılaşması ve bu eserlerle fotoğraf çektirerek sosyal medyada kullanması bizim için çok önemli. Çünkü Kuşadası'nı yeni turizm döneminde Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Kuşadası, doğa ve kültür turizminin yanı sıra dünyanın en önemli kuruvaziyer limanlarından birine sahip. Hiçbir zaman turizmde kıymetini yitirmeyecektir. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Kuşadası'nı tekrar hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu da bu mücadelemize büyük destek veriyor. Kentimizi daha güzel bir hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmaların hepsini Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen 10 heykeltraş arkadaşımız kentimize çok önemli eserler bırakacaklar. İnanıyorum ki 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu da ilki gibi çok başarılı geçecek. Kuşadası'nı kültür ve sanatla anılan modern bir turizm kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sempozyumu birlikte düzenlediğimiz KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova'ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Sempozyumun açılışında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Başkan Ömer Günel, Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Yöneticisi Rena Çukurova ve KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından heykellerin yontulacağı mermer bloklardan birinin üzerine ilk çekiç darbesi vuruldu.

5 ÜLKEDEN 10 HEYKELTIRAŞ KATILIYOR

Heykeltıraş Hakan Şengönül'ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye'den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan, Burak Çizer, Hakan Şengönül ve Vasilisa Chugunova, İran'dan Bahman Chegeni, Gürcistan'dan Ivan Guldedava, Estonya'dan Kirill Grekov, Rusya'dan ise Mikail Sobolev katılıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KİL ATÖLYESİ

Bir ay boyunca 'yaşam hakkı' teması ile mermer blokları şekillendirecek olan 10 heykeltıraşın eserleri Kuşadası'nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Sempozyum kapsamında 25 Ekim tarihinde çocuklar için de kil atölyesi düzenlenecek. Sanatseverler her gün 09.30-18.00 saatleri arasında sanatçıların çalışmalarını canlı olarak izleyebilecek. Çalışmaları izlemek isteyenler için her salı günü saat 14.00'de Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden sempozyum alanına ücretsiz servis kalkacak.

Türkiye, İran, Gürcistan, Estonya ve Rusya'dan 10 heykeltıraşın katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu sonunda ortaya çıkan eserler, Kuşadası'nın farklı noktalarında sergilenecek.

Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI
Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI

Kuşadası, Türkiye, Heykel, Aydın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KUŞADASI'NDA '2'NCİ NEOPOLİS HEYKEL SEMPOZYUMU' BAŞLADI - Son Dakika
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