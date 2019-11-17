Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 88 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuşadası'nda 88 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botlarla yurt dışına kaçmaya çalışan 31 erkek, 22 kadın, 35 çocuk, 88 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda 88 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botlarla yurt dışına kaçmaya çalışan 31 erkek, 22 kadın, 35 çocuk, 88 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,16 Kasım 2019 tarihinde saat 01.25'te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botlarda bulunan 38 Suriye, 32 Afganistan, 10 Filistin, 6 Orta Afrika ve 2 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen yakalandı Kurtarılan düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 88 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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