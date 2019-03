Kuşadası'nda İstihdam Seferberliği Toplantısı Yapıldı

İstihdam Seferberliği 2019 konulu bilgilendirme toplantısı, Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger 'in başkanlığında Kuşadası Ticaret Odası 'nda yapıldı.Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz'ın teşviklerle ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verdiği toplantı, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in açılış konuşmaları ile başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger toplantıda yaptığı konuşmada; Ülke olarak her zaman ve her koşulda birlik olunduğuna dikkat çekti ve Kuşadası'nda canlanma olduğunu, turizmin daha iyiye gideceğini belirtti. Vali Köşger, devletin sunduğu çok önemli fırsatlar olduğunu söylediği konuşmasında, herkesin sunulan imkanlardan yararlanmasında fayda olduğunu, bunun büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında devam eden toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, 2019 yılı ilave istihdam teşvikleri, işe alımlarda üç aylık ücret desteği, pirim ve vergilerdeki destekler hakkında sunum yaptı ve bilgi verdi.Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi de, 2019 yılında uygulamaya konulacak olan teşvikler ve yapılacak diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Terzi konuşmasında, İŞKUR teşviklerinden yararlanmanın temel şartının İŞKUR'a kayıtlı istihdam olmasını hatırlattı ve ilave istihdam desteği teşvikleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) hakkında bilgi verdi ve sigorta ve vergi desteklerinden yararlanmak için gerekli şartları anlattı.Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Başkan Yardımcıları Tolga Erdem , Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Yıldırım, Buket Çallı, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp'in de hazır bulunduğu toplantıya; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kurumlar, STK temsilcileri, mali müşavirler, otelciler ve diğer sektörlerdeki Oda üyeleri katıldı.Kalabalık bir katılımla gerçekleşen ve soru-cevap şeklinde devam eden toplantının öncesinde Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e Kuşadası İllüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi. - AYDIN