Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı
08.10.2020 17:11
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 13 sığınmacı kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 13 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldıkları öğrenilen Suriye ve Lübnan uyruklu 13 kişiyi kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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