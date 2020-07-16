Kütahya'da 15 Temmuz anması - Son Dakika

Kütahya'da 15 Temmuz anması

KÜTAHYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi, şehitler anıldı.

KÜTAHYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi, şehitler anıldı.

Zafer Meydanı'ndaki Kütahya Valiliği önünde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, siyasi parti liderleri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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SALGINA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Genciyle yaşlısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Organizasyonda koronavirüs tedbirlerine de dikkat edildi. Vatandaşların oturması için konulan sandalyeler sosyal mesafeye göre dizilirken, girişlerde vatandaşların ateşleri ölçüldü. İl protokolü ve vatandaşlar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını kurulan ekranlardan takip etti. Şiirler ve ilahilerin okunduğu programda Vali Ali Çelik, milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ile Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birer konuşma yaparak vatandaşlara seslendi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR, EDECEK'

15 Temmuz'un tüm mazlumların sesi olan Türkiye'ye karşı yapılan bir girişim olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, Bulgaristan'ın Kirikova şehrinde yaşayan Kübra Durali'nin yazdığı şiiri okudu. Vali Çelik, "Bazı günler vardır ki milletlerin gönlünde mühür gibidir. Biz birlik ve beraberlik içinde kenetlendikçe hiçbir zaman başarılı olmayacaklar. Ülkemizin birliğine kastedenlere karşı mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın" dedi.

SANCAĞI ÖPEREK TESLİM ALDI

Vali Çelik'in konuşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma koşusuna katılan gençlerin getirdiği sancağı öpüp, başına koyarak teslim aldı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı program kapsamında darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00.13'te Kütahya'da da sela okundu.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:17 Kaynak: DHA

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