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İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı - Son Dakika

İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı

21.06.2021 14:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019 yılından itibaren yürüttüğü çalışma kapsamında Kütahya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2019 yılından itibaren yürüttüğü çalışma kapsamında Kütahya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2. Çalıştayı başladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesinin konferans salonundaki açılış programında yaptığı konuşmada, afet meydana gelmeden önce alınması gereken tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin afet öncesi ve sonrasında yapılan çalışmalarda başarılı bir ülke olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Afet olduktan sonraki müdahale çerçevesinde ülkemiz dünyada kapasite, nitelik ve nicelik açısından çok önemli bir yere gelmiş bulunmakta. Bu durum büyük bir kazanım. 1000'in üzerindeki afet müdahale ekiplerinin sahadaki organizasyonunun yapısı ve kapasitesi, güçlü bir kazanım elde etmiş durumda. Türkiye Afet Müdahale Planı uygulamasıyla ilgili ilimizde gerekli planlamalar hazır. Oluşturulacak ekipler ve çalışma planlamaları belli. Asıl unsur ise afet olmadan önceki çalışmalar çünkü afet olduktan sonra yapılacaklar sınırlı. Meydana gelen afet niteliği itibarıyla yıkıcı etkilerini ortaya çıkarmış ve sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçları öngörerek o sonuçların olmaması için ne yapılması gerektiğini bir plan dahilinde çalışmaya dönüştürmek bizim en temel sorumluluğumuz."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da afet öncesi yapılan çalışmaların, afet sonrasındakiler kadar önemli olduğunu vurguladı.

AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan da il afet risk azaltma planlarının 2019 yılında pilot il seçilen Kahramanmaraş'tan başladığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tüm illerde yapılacağını söyledi.

Afetler meydana gelmeden önce ne yapılırsa kar olduğuna dikkati çeken Tezcan, "AFAD, afetin öncesini ve sonrasını planlayan, afetler olduktan sonra müdahale eden değil, afetlerin öncesinde risk azaltma faaliyetleriyle aslında afetler olmadan müdahale edebilen bir kurum haline gelmiştir." dedi.

Gelinen noktada ülke afet planı ile tüm sektörleri, kurum ve kuruluşları müdahale aşamasında koordine edebilmeyi, beraber takım çalışması yürütebilmeyi başardıklarını dile getiren Tezcan, "Bugünden sonra da özellikle afet risk azaltma planlarıyla da bu sene tamamlandıktan sonra Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Projesi'yle de kendisini ortaya koyabilecek ve neticede ortaya konulan bu güç ve planlar, ülkemizin afetleri minimum seviyede can ve mal kaybıyla atlatmasına faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun'un da katıldığı çalıştay yarın sona erecek.

İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı
İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı başladı - Son Dakika


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