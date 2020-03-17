Kütahya'da yurt dışından gelenlere "14 gün kuralı" uygulanıyor - Son Dakika
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Kütahya'da yurt dışından gelenlere "14 gün kuralı" uygulanıyor

7 saat önce

Kütahya'da yurt dışından gelen kişilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler çerçevesinde "14 gün kuralı" uygulandığı bildirildi.

Kütahya'da yurt dışından gelenlere

Kütahya'da yurt dışından gelen kişilere yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler çerçevesinde "14 gün kuralı" uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşları koronavirüsten korumak ve yayılımı engellemek amacıyla kentte ciddi tedbirler alındı.

Bu kapsamda "14 gün kuralı"nın uygulandığı ifade edilerek, umreden dönen kişiler için alınması gereken tedbirler kapsamında Zafer Havalimanı'nın fiziksel mekanlarında gerekli düzenlemelerin yapıldığı, ön muayene odaları ve sevk zinciri ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

15 Mart saat 05.00 itibarıyla alınan karar gereği tüm uçuşların Ankara, İstanbul ve Konya'daki hava limanlarına yönlendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"İlimize de 15 Mart 15.30 saatinde gelmesi planlanan umre uçak seferi Konya Havalimanı'na alınmıştır. 15 Mart'tan sonra ilimize yurt dışından uçak seferi yapılmamıştır. 15 Mart'tan önce umreden gelen vatandaşlarımıza yönelik Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda, Sağlık Müdürlüğümüzde görevli 4 doktor ve 8 sağlık çalışanı tarafından, uçaktan indikten sonra hava limanı girişinde öncelikle maske dağıtımı yapılmış, doktor ve sağlık personelinden oluşan ekip tarafından ateş ölçümü, klinik bulgular yönünden tüm umrecilerimiz değerlendirilmiş, sonrasında bundan sonraki süreçte yapmaları gereken işler ve evde izlem protokolleri ile ilgili bilgilendirme yapılmış, evde bilgilendirme onay formu ve broşürleri verilmiştir."

Zafer Havalimanı'nda yapılan değerlendirmelerde umreden gelen kişilerden hastaneye sevk edilen herhangi bir vaka olmadığı, evde takip edilen kişilerde klinik bulguların olması durumunda gerekli tedbirler alınarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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