KUTSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

KUTSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) haziran ayı meclis toplantısında gündemdeki konular değerlendirilerek, bölge ve ülke ekonomisinin canlandırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

KUTSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının (KUTSO) haziran ayı meclis toplantısında gündemdeki konular değerlendirilerek, bölge ve ülke ekonomisinin canlandırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen toplantında yaptığı konuşmada, tüm dünya gibi ülke olarak da zor bir dönemden geçtiklerini, bu zor dönemi en kısa sürede atlatmak için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini söyledi.

KUTSO Başkan Yardımcısı İbrahim Uğur Çakır ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce can kaybına sebep olan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Batı Antalya'da özellikle turizm sektörünü çok etkilediğini, birlik ve beraberlik ruhuyla bu zor dönemi en az sıkıntıyla atlatacaklarına inandıklarını ifade etti.

Yaklaşık üç aydır devletin aldığı tedbirler ve Türk halkının gayretiyle tehlikeyi atlatarak normalleşme dönemine girildiğini vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere ülkemizin fedakar sağlık personeline yürekten teşekkür ediyoruz. İkinci bir dalgayı önlemek için bir süre daha tedbirlere uymaya ve dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Kovid-19 bölgemizde en çok turizme hizmet eden işletmelerimizi etkiledi. Fakat işletmelerimiz yılların verdiği tecrübe ve yeni kurallara göre yerli ve yabancı misafirlerimize en sağlıklı tatil imkanını sunmaya hazır. Bu süreçte her türlü riski göze alıp, üretimi aksatmayan çiftçimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Her ne kadar pazar yerlerinin bir süre kapalı olması bizleri zora soksa da üretim ve tedarikte herhangi bir sıkıntı yaşatmadık."

Geçen ay yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle narenciye üretiminde gelecek yıl için ürün kayıplarının söz konusu olduğuna dikkati çeken Çakır, bu durumun da üreticiyi zora sokmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Bazı bahçelerde yüzde 80'e varan ürün kaybı olduğuna işaret eden Çakır, "Bu hasarın TARSİM kapsamında olmaması üreticilerimizi zora sokuyor. Küresel ani mevsim değişikliklerinden kaynaklanan sıcak zararının da TARSİM kapsamına alınmasını talep ettik. AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Atay Uslu ile yaptığımız istişare toplantısında da bu konuda bir çalışma olacağı bilgisini aldık. Ayrıca bölgemizdeki turizm ve şehirleşmeye yönelik imar planı sorunlarının çözümü için bir heyet oluşturuyoruz." diye konuştu.

Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUTSO haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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