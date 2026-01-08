Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek - Son Dakika
Yaşam

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek
08.01.2026 16:46
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yapıldı. Uyarılara göre Pazar günü karla karışık yağmur beklenirken, Pazartesi günü kent genelinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İstanbul'da etkili olan lodosun ardından kentin genelinde yer yer fırtına etkili oluyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların gün boyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

Pazar günü İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapıldı. Kar yağışının Pazar günü daha çok yüksek kesimlerde görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulunuldu.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni haftayı kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre megakentte hafta sonu fırtına ve sağanak yağış etkili olacak, pazartesi günü ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi beklenirken, özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, salı günü kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

  • Cuma: Yağış beklenmiyor.
  • Cumartesi: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağış.
  • Pazar: Sıcaklık düşüşü, yüksek kesimlerde kar yağışı.
  • Pazartesi: İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı.
  • Salı: Kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Son Dakika Yaşam Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rs202020 rs202020:
    ŞU BAŞLIKLARI nerden buluyorsun Sondakika...??? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek - Son Dakika
