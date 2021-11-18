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Kuyumcular Çarşısı İnceleme - Son Dakika

Kuyumcular Çarşısı İnceleme

18.11.2021 09:06
Kuyumcular Çarşısı İnceleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Hamidiye Mahallesinde bulunan kuyumcular çarşısında cephe giydirme çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya'nın hafızasında önemli bir yere sahip mekânlardan biri olan Kuyumcular Çarşısı'nda yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Sokak sağlıklaştırmaları kapsamında cephe giydirme çalışmalarını yapan müellif firma yetkilisi Atilla Sinan Karakoçan, "Cephe giydirme çalışmalarımız kapsamında mermer imalatlarımız devam ediyor. Sıva, söve işlemlerimiz elektrik akşamlarımızla birlikte devam ediyor. Tüm ekiplerimizle birlikte sorunsuz bir şekilde esnaflarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kuyumcular Çarşısında yapılan cephe giydirme çalışmalarının örnek çalışma olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şehrin kimliğini, belleğini ve hafızasını koruma noktasında şehrin belirli merkezlerinin şehrimize yakışır bir şekilde dizayn edilmesi noktasında belediye olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya'nın önemli yerlerinden biri olan Kuyumcular Çarşısı yoğun olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılan bir yer. Güzel bir görüntü sergilemiyordu. Malatya'ya yakışmayan bir dış görseli vardı. Bu anlamda şehrin değerlerine ve kültürüne uygun bir cephe giydirme çalışması yapıyoruz. Klasik bir cephe giydirme değil yani klasik beyaz, kahverengi şeklinde değil çarşının geçmişine ve kendi konseptine uygun farklı desenlerin, farklı boyaların kullanıldığı cephe giydirme gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde özellikle Mekânsal Planlama Genel Müdürümüz Malatya'yı ziyaret ettiğinde yapılan cephe giydirme çalışmalarının örnek cephe giydirme çalışması olduğunu ve bunun klasiğin dışına çıktığını, yapılan çalışmanın fotoğraflarının çekilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bu konuda bilgi verilmesini de istediler. İnşallah Bakanlığımızı ziyaretimizde çalışmalarımızı takdim edeceğiz. Çalışmalarımızın kuyumcu esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sokak sağlıklaştırması kapsamında yapılan cephe giydirme çalışmalarından dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 30 milyon TL'lik projesini Başkanımızla birlikte inceledik. Gerçekten Malatya'nın kadim çarşılarından ve hafızalarından biri olan Kuyumcular Çarşısının örnek bir cephe giydirmesiyle, örnek bir çarşı haline getirilmesindeki gayretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın değeri kent hafızasının ve belleğinin korunması açısından da baktığımızda önemli. Bölgede bulunan esnaflarımızın daha zevkli bir ortamda ticaretlerini yapmaları bakımından da proje önemli. Çalışmalara bakıldığında sadece alt bölgeler değil binaların üstleri de giydirmelerle beraber bütüncül bir bakış açısı kazandırılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyor Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci, Kuyumcular Çarşısı'ndaki incelemenin ardından esnaf ziyaretinde de bulundular.

Kuyumcular Çarşısı İnceleme

Selahattin Gürkan, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kuyumcular Çarşısı İnceleme - Son Dakika


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