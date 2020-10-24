Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı - Son Dakika

Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı

24.10.2020 15:27
Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı, System.String[]

Kuzey Ege sahillerinde yaşayanlar ile bölgeye yaz tatili için gelen ve bunu biraz daha uzatanlar, sonbaharın ortasında olunmasına karşın karşın mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını değerlendirerek deniz keyfi yaptı.

Kuzey Ege sahillerinde yaşayanlar ile bölgeye yaz tatili için gelen ve bunu biraz daha uzatanlar, sonbaharın ortasında olunmasına karşın karşın mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını değerlendirerek deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 26-28 derecelerde seyrettiği Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinden Edremit Körfezi'ndeki sahillerde yer alan çay bahçelerinde yoğunluk görüldü.

Ayvalık, Edremit, Ören, Akçay ve Altınoluk gibi gözde tatil beldelerinin bulunduğu körfezdeki plajlarda yazdan kalma günler yaşanıyor. Plajları dolduranlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek denize girdi.

İstanbul'dan gelen Dilek Ellibeş, AA muhabirine, ağustos ayında geldiğini ve havaların sıcak olması dolayısıyla kasım ayında dönmeyi planladığını söyledi.

Her gün deniz kenarına yüzmeye geldiğini belirten Selviye Dönmez de "Sahilde biraz oturuyorum. Arkadaşım geliyor. Çaylar, kahveler içiyor, kahvaltılar yapıyoruz. Çok güzel. Eylül ve ekimde daha güzel oluyor. Temmuz, ağustosta gelmiyorum kalabalık oluyor. Şimdi tam zamanı tavsiye ederim. 27 dereceymiş bugün." diye konuştu.

Edremit Körfezi, Kuzey Ege, Edremit, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamaz Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi
Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi         
15:14
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı         
15:05
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:36:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Ege'de güzel havanın tadı denizde çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei