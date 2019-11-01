Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar kentinde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla "Sarıkamış Beyaz Hüzün" adlı tiyatro oyunu sahneye koyuldu.

Oyunbozan Tiyatro Atölyesi tarafından icra edilen tiyatro oyunu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, Oyunbozan Atölye Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kula, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki 3 şehirde başlattıkları tiyatro gösterisinin sonuncusunu tamamladıklarını söyledi.

Sarıkamış konulu bir tiyatro oyununu izleyiciyle buluştuklarını kaydeden Kula, Türkiye'deki önemli konuları işleyen tiyatro oyuncularının desteklenmesi adına, Balkanlarda bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Elmas ise yıllar sonra, gönül coğrafyası olarak nitelendirdiği Balkanlarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir çocuk bir de yetişkin oyunuyla Balkanlara geldiklerini belirten Elmas, " Prizren, Priştine, Üsküp, Kalkandelen ve bugün de Gostivar. Hakikaten çok güzel tepkiler aldık. Çocuk oyunumuzdan özellikle." dedi.

Elmas, Sarıkamış Beyaz Hüzün'ün, 90 bin şehidin bir kurşun dahi atmadan şehit olduğu Sarıkamış'ın hikayesini anlatan bir oyun olduğunu belirterek, "Çok dramatik, kurgusu yüksek olan bir oyun. Onu biz soydaşlarımıza, gönüldaşlarımıza hatırlatalım istedik. İnşallah güzel tepkiler alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukların tepkilerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Elmas, destekleri ve sağladıkları katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.