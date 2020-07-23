Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son 112 kilometre

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

İSTANBUL - İstanbul'u çevre illere bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu projesinde sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda 286 kilometre uzunluğundaki 6 kesimi trafiğe açılan otoyolda geriye kalan 112 kilometrelik kesimde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip olan 4 şeritli tünellerindeki çalışmalar da havadan çekilen görüntülere yansıdı.

398 kilometre uzunluğunda Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat ederek, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. Kınalı-Odayeri, Odayeri- Paşaköy ve Kurtköy-Akyazı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 7 kesim bulunuyor.

Çift yönlü 4'er şeritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilk çalışmalar, 2013 yılında, bünyesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu 148 km uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesiminin yapımıyla başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Odayeri-Paşaköy kesimi 26 Ağustos 2016 tarihinde trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ili sınırları içerisindeki 1, 2 ve 7. kesimlerini oluşturan 80,25 kilometrelik Kınalı-Odayeri kesiminin 71,1 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı. Otoyolun 9,1 kilometrelik Habibler- Hasdal kesiminin ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya ili sınırlarındaki 4, 5 ve 6. kesimlerini kapsayan Kurtköy-Akyazı projesinin toplam uzunluğu ise 170,2 kilometre. Kurtköy ile Sevindikli arasındaki 66,7 kilometrelik kesim trafiğe açılırken, kalan bölümün de 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

69 viyadük, 10 tünel, 145 köprü, 130 üst geçit, 152 alt geçit ve 884 menfez

Kuzey Marmara Otoyolunu genelinde; 69 adet viyadük, 10 adet tünel, 145 adet köprü, 130 adet üst geçit, 152 adet alt geçit ve 884 adet menfez bulunuyor. Dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünellerini bünyesinde barındıran otoyol Gebze'de İstanbul- İzmir ve TEM Otoyolu'na, Kınalı'da Tekirdağn-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu'na bağlanacak. Tüm bağlantıları sağlandığında, Türkiye'de ekonominin can damarı Marmara Bölgesi yüksek standartlı bir ulaşım ağı ile çevrelenecek ve kıtalar arası transit geçiş yapacak araçlara güvenli, konforlu ve kesintisiz hızlı bir ulaşım imkanı sağlanacak.

(İEÇ-MB-ÖFA