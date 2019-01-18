Son Dakika Haberleri: Kuzeyden Güneye Gönül Projesi

Kuzeyden Güneye Gönül Projesi

1 saat önce

Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı tarafından ilçeye davet edilen Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'nın tarihi yerlerini gezdi.

Kuzeyden Güneye Gönül Projesi, System.String[]
Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı tarafından ilçeye davet edilen Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'nın tarihi yerlerini gezdi.

Akseki Kaymakamlığı ve Kars'ın Susuz İçe Kaymakamlığı arasında "Kuzeyden Güneye Gönül Projesi" kapsamında Akseki ilçesine davet edilen Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Uğur Avşar eşliğinde Akseki ilçesine gelerek tarihi yerleri gezdiler.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "Susuz ilçesi kaymakamlığı ile Akseki kaymakamlığı arasında yapılan "Kuzeyden Güneye Gönül" projesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Proje kapsamında 9 kız ve 2 erkek öğrencilerin ilk kez ilçelerinden çıkarak Akseki'ye geldiklerini söyleyen Nasır, "Öğrencilerimizi 4 gün boyunca Akseki'de ağırladık. İlk gün Akseki'nin düğmeli evleriyle ünlü tarihi Sarıhacılar mahallesini, Etnografya Müzesi ve "Ben Aksekiyim" fotoğraf müzesini gezdiler. Programın ikinci gününde ise Alanya Kalesi olmak üzere Side'nin müze ve tarihi ören yerlerini görme imkanı buldular. Programın son gününde ise Akdeniz Üniversitesi ile Antalya'nın Kaleiçi ve turistik yerleri gezdirildi. Amacımız bu tür öğrencilere daha fazla yardımcı olarak Antalyamızın güzelliklerini göstermekdir" diye konuştu.

Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Uğur Avşar ise, Antalya'nın tarihi mekanlarından ve doğasından oldukça etkilendiklerini belirterek, "Bu ziyaretten dolayı öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Bizim için farklı bir yer olarak Antalya'nın tarihi yerlerini görmek ve tanımak çok güzeldi. Her iki ilçe kaymakamlarımıza bu projeyi gerçekleştirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Susuz, Kars, Akseki, Güncel
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