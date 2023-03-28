Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı

Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun-KY, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN'den test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.