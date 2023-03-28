Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı - Son Dakika
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Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı

28.03.2023 14:12

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun-KY, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN'den test edildi.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun-KY, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN'den test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.

Sefine Tersanesi kaynakları ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY seyir füzesi, MARLİN'den gerçekleştirilen balistik atış ile başarılı şekilde test edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda, Kuzgun-KY seyir füzesi, görev kontrol istasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız" dedi.
Kaynak: DHA
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Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı Kuzgun Seyir Füzesi MARLIN SİDA'dan başarıyla atıldı Kuzgun Seyir Füzesi MARLIN SİDA'dan başarıyla atıldı

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Son Dakika Güncel Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı - Son Dakika


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