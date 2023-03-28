TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen katı yakıtlı yerli seyir füzesi Kuzgun-KY, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MARLİN'den test edildi. Bir SİDA'dan ilk defa radar güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.Sefine Tersanesi kaynakları ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun-KY seyir füzesi, MARLİN'den gerçekleştirilen balistik atış ile başarılı şekilde test edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda, Kuzgun-KY seyir füzesi, görev kontrol istasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi.
Son Dakika › Güncel › Yine bir ilk gerçekleşti! Kuzgun seyir füzesi, MARLİN SİDA'dan atıldı - Son Dakika