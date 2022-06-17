Lapseki ilçesinde geleneksel hale gelen ve pandemi koşulları nedeniyle ara verilen Kiraz Festivali, bu yıl 37. kez düzenlendi. Lapseki Belediyesi Kiraz Festivali kapsamında Ziraat-900 ve Diğerleri kategorilerinde, 27 çiftçi tarafından hasadı gerçekleştirilen kirazlar yarıştı. Belediye hizmet binasında düzenlenen yarışmada, çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar, 2 ayrı kategoride, 15 ayrı kritere göre değerlendirildi.

Kaynak: DHA

Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu - Son Dakika

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