Lastik bot ve ve sürat teknesinde 57 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Baba Burnu açıklarında, bir sürat teknesini durdurdu. Yapılan kontrollerde teknedekilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar olduğu belirlendi. İran uyruklu 2'si çocuk, 3'ü kadın toplam 19 kaçak ile tekneyi kullanan Yunan uyruklu organizatör gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Sivrice Burnu açıklarında tespit edilen lastik botta ise Afganistan uyruklu 19'u çocuk, 6'sı kadın toplam 38 kaçak yakalandı.

Kazaklar işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim eildi.