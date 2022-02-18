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Lavrov: "Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır"Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı - Son Dakika

Lavrov: "Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır"Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı

18.02.2022 17:13
Lavrov: "Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır"Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı

- Lavrov: "Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır" Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümüne Rusya'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

- Lavrov: " Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır"

Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların çözümüne Rusya'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı ağırladı. İkili birebir formatta görüşme gerçekleştirdikten sonra gazetecilerin karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, "Yunanistan, Türkiye ile yapıcı bir diyalogdan yana. Ancak Yunanistan, ulusal egemenliğine karşı tüm tehditlere karşı kendisini savunmaya da hazırdır" dedi. Dendias Ukrayna'yı işaret ederek tüm dikkatlerin bu yöne çevrildiğini ve birilerinin bu durumdan yararlanabileceğini dile getirdi. Lavrov ise Dendias'a verdiği cevapta, "O zaman şikayetinizi Batılı müttefiklerinize iletmelisiniz. Çünkü tüm dikkatler, muhtemelen jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için yoktan yere çıkardıkları gürültüdedir" dedi. Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin çözümü noktasında Rusya'nın yardım etmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır" dedi. Kıbrıs konusundaki çözüm için yine Birleşmiş Milletler'i işaret eden Lavrov, "Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiği konusundaki tutumumuzu yinelemek istiyorum. Bu çözüm yolu için uluslararası garantiler açısından Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin bir araya gelmesini teklif ediyoruz. İlgili kararların başlatıcısı olan konsey bu kararların uygulanması yönünde garantör rolünü üstlenir" şeklinde konuştu. Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağının birçok bölgenin güvenliği için önemi olduğundan bahseden Lavrov, "Bölgesel ve uluslararası konularda gerçekten Yunanistan ile diyaloğumuzu takdir ediyoruz. Şimdi herkes güvenlik garantilerinden, Ukrayna, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Transkafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika konusunda Rusya'nın inisiyatifinden bahsediyor. Çalışmalarımızda Yunan dostlarımızın çıkarlarını dikkate almakla da ilgileniyoruz" diye konuştu.

"Yunanistan olarak Minsk anlaşmalarını destekliyoruz"

Dendias, tüm sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülen bir diyalog temelinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz Yunanistan olarak Minsk anlaşmalarını tam destekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda hepimiz kaybetmiş sayılacağız" diyen Dendias, gerilimin derhal azaltılması gerektiğini belirtti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lavrov: 'Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır'Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lavrov: "Rusya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmeye hazır"Lavrov, Yunan mevkidaşı Dendias'ı ağırladı - Son Dakika
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