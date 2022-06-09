Lavrov: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz" - Son Dakika
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Lavrov: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz"

09.06.2022 14:57
Lavrov: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Güney Kafkasya'daki durumun iyileşmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Güney Kafkasya'daki durumun iyileşmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret eden Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemli olduğunu belirterek, "Bu, bölge ülkeleri ve komşuları arasında diyaloğun oluşturulması ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi için ek ve önemli bir kanaldır." dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, "İki ülke arasında demir yolu güzergahı konusunda anlaşmaya varıldı. Kara yolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermek üzere. Bu süreç basit olacak ve kesinlikle Ermenistan topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayanacak. Burada herhangi bir ikili anlam olmayacak." diye konuştu.

Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun da bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ukraynalıların kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi gerekiyor"

Ukrayna'da limanların açılması ve tahıl ürünlerinin sevk edilmesi sorununu anımsatan Lavrov, şunları kaydetti:

"Rus güçleri, bir aydan fazladır her gün güvenlik koridorları açıyor. Yük taşıyan ve Karadeniz limanlarında bekleyen tüm gemiler, elbette, Ukraynalıların kontrollerindeki kıyı şeridini mayınlardan temizlemesi şartıyla, bu koridorları herhangi bir engel olmadan güvenli şekilde kullanabilir. Türk meslektaşlarımızın Kiev'i bu süreci uzatmaktan vazgeçmeye ikna etme yönündeki girişimlerini çok olumlu buluyorum."

Ukrayna yönetiminin Batı ülkelerinden gemisavar füze sistemlerini talep ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Batılı ortakların, Kiev'in savaş ruh haline ayak uydurmanın iyi şeylere yol açmayacağını anlamaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme yönündeki açıklamalarından memnunuz"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Karabağ meselesine değinerek, "Güney Kafkasya bölgesine barış ve istikrarı getirecek, herkesin haklarını dikkate alacak çözümlere ancak müzakereler yoluyla ulaşılabilir. Değişmez pozisyonumuz bu yöndedir." dedi.

Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun çalışmasının etkinleştirilmesi gerektiğini belirten Mirzoyan, Rus barış güçlerinin bölgede "statükoyu" sağlayacağı umudunu paylaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili sürecin de başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mirzoyan, söz konusu formatta bir sonraki görüşmelerin Moskova'da yapılacağını söyledi.

Mirzoyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ile ilgili ise "Türk üst düzey yetkililerinin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme, diplomatik ilişkiler kurma ve sınırları açma yönündeki açıklamalarından memnunuz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kafkasya, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: 'Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz' - Son Dakika

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