Kültür Sanat

Lelya Bayramoğulları'na Uluslararası Ödül

26.01.2026 10:19
Antalya'lı flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, 'İlham Veren Flüt Sanatçısı' ödülünü kazandı.

1) BESTECİLERE İLHAM VEREN TÜRK FLÜT SANATÇISINA DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL

ANTALYA'da flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, değişik ülkelerden bestecilere ilham verdiği ve kendisine ithafen eserler yazıldığı için 2025 Küresel Flüt Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında 'İlham Veren Flüt Sanatçısı' ödülüne layık görüldü.

Bugüne kadar Özbekistan, Rusya, Brezilya, Yunanistan ve Belçika'dan tanınmış besteciler tarafından kendisine ithafen flüt eserleri yapılan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Lelya Bayramoğulları, 2025 Küresel Flüt Mükemmeliyet Ödülleri (Flute Almanac Global Flute Excellence Awards) kapsamında 'İlham Veren Flüt Sanatçısı' kategorisinde ödül aldı.

İLK KEZ TÜRK BİR SANATÇIYA VERİLDİ

Lelya Bayramoğulları, ödülün ilk kez bir Türk sanatçıya verildiğini, bundan gurur duyduğunu söyledi. Bayramoğulları, "İlham Veren Flüt Sanatçısı seçilmem çok onur verici. 22 ülkeden flüt dünyasının ünlü isimlerinden oluşan 56 jüri üyesinin ortak kararıyla bu ödüle layık görüldüm. Bu, ülkem ve kendi adıma büyük bir onur" dedi.

Ödülün kendisine sürpriz olduğunu kaydeden Bayramoğulları, meslektaşları tarafından aday gösterildiğini ifade etti. Bayramoğulları, "Kesintisiz çalışmam, bestecilere ilham vermem, bana ithafen yazılmış eserler, bu eserlerin dünya prömiyerlerini yapmam, bu ödüle layık görülme nedenlerim" diye konuştu.

'LELYA İÇİN 6 PARÇA' İSİMLİ BESTE

Özbekistan'dan besteci Mustafo Bafoyev'in kendisine ithafen bir flüt konçertosu yazdığını belirten Bayramoğulları, "Bu konçertoyu Taşkent Devlet Senfoni Orkestrası ile seslendirdim" dedi. Geçen haziran ayında da Rusya'dan besteci Vladimir Senegin'in kendisine ithafen bir flüt eseri yazdığını anlatan Bayramoğulları, "O eserin de Moskova'da dünya prömiyerini yaptım. Brezilya'nın Paraty şehrinde katıldığım 16. Uluslararası Flüt Festivali kapsamındaki konserden sonra Aurea Regina de Coelho isimli besteci, 'Amazonia Dreams' adlı bir besteyi bana ithafen yazdı. Onun da dünya prömiyerini 2024 yılında Rio de Janeiro'da yaptım. Yunan besteci Vassilis Papadopoulos da bana ithafen 'Lelya için 6 parça' isimli bir beste yaptı. Onu da Atamız Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da Atina'da seslendirdim" diye konuştu.

MEVLANA'NIN ŞİİRİ ÜZERİNDEN İTHAF

Ayrıca Amerikalı besteci Eugene Magalif tarafından kendi için yazılan eserin dünya prömiyerini de geçen 27 Ekim'de New York'ta yaptıklarını kaydeden Bayramoğlulları, İngiliz besteci Katrina Penman'ın, Mevlana'nın şiiri üzerinden iki bölümlü eseri kendisine ithafen yazdığını anlattı. Bayramoğulları, 'Breaking-Mending' isimli solo flüt eserinin dünya prömiyerini Arjantin'de yaptıklarını ifade etti.

8 MART'TA DÜNYA PRÖMİYERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya'da bir dünya prömiyeri yapacaklarını belirten Bayramoğulları, "Bu Antalya'da ilk defa olacak. Belçika'da yaşayan Brezilya asıllı Portekiz vatandaşı besteci Victor Somma'nın bana ithafen yazdığı eserin dünya prömiyerini Antalya'da yapacağız" ifadelerini kullandı. Bayramoğulları, bir sanatçı olarak bir bestecinin güvenini kazanıp, ona ilham verebilmenin çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

'ALBÜM VE FESTİVAL' HAYALİ

Geçen yıl Kolombiya'da düzenlenen 10. Uluslararası Flüt Semineri'ne ilk kez bir Türk sanatçının katıldığını belirten Bayramoğulları, 40 yıldır sahnede yer alan bir flüt sanatçısı olarak yapmak istediklerini de anlattı. Kendisine ithaf edilen eserlerden oluşan bir albüm çıkarmak istediğini belirten Bayramoğulları, "Bu eserlerin notalarının basılmasını, geleceğe miras kalmasını, sanatçılar bu eserleri seslendirebilsin istiyorum" dedi. En büyük hayalinin Antalya'da uluslararası bir flüt festivali yapabilmek olduğunu söyleyen Bayramoğulları, bu konuda girişimlerin devam ettiğini ifade etti. Bayramoğulları, "Umarım gerekli ortam oluşur ve bu festival gerçekleşir. Bu festivalin Antalya'ya çok yakışacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Lelya Bayramoğulları'na Uluslararası Ödül
