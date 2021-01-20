Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor - Son Dakika

Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor

20.01.2021 11:13
Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor, System.String[]

Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasındaki yerini koruyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde köylülerin özenle topladığı yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasındaki yerini koruyor.

Bucak ilçesinde 800-1000 rakımlı Toroslarda yaz başında toplanan orkide yumruları, kaynatıldıktan sonra güneşte 6 ay kurutuluyor. Tüccarlar tarafından satın alınan yumrular, taş değirmenlerde öğütülüyor. Toz haline getirilen salep, kaynayan inek sütü ve şekerle buluşturulup 15 ile 45 dakika arasında kısık ateşte kaynatılarak pişirildikten sonra servise hazır oluyor.

Kışın akla ilk gelenler arasında bulunan Bucak salebi, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Türkiye'nin birçok ilinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de vatandaşlar evde yapmak için ilçeden salep sipariş ediyor.

"Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceği"

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bucak'ın saleple anıldığını söyledi.

Bucak salebinin özelliğinin Toroslarda doğal yetişen orkideden elde edildiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Bucak ve salep vazgeçilmez bir ikili artık. Doğal salep ticaretinin büyük kısmı ilçemizden yapılıyor. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceği, yazın da dondurma olarak kullanılıyor. Vücut direncini yükseltmek gibi çok faydası var. Özellikle kış mevsimi hastalıklarından koruma, grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve göğüs ağrılarının azalmasında etkili. Tarçınla içildiğinde bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor."

"Kilogramı bu yıl 800 lira"

Salep tüccarı Aziz Gündüz de 25 yıldır baba mesleği salep tüccarlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Salebin kilogramının bu yıl 800 lira olduğuna değinen Gündüz, "Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz, siparişlerimizi kargoyla gönderiyoruz. Akdeniz bölgesindeki Toros Dağları'nda yetişen orkideden elde edilen salebin tadı ve aroması çok farklı oluyor. Dondurmacılar Bucak salebini eskiden beri biliyordu ancak Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde buraya ziyaretinin ardından vatandaşlar da bilmeye başladı. Bucak salebini tadan herkes memnun kalıyor." ifadesini kullandı.

"Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi"

Pastaneci Yaşar İnal da 21 yıldır kış aylarında salep yaptıklarını, orkide yumrularının toplanmasının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu kaydetti.

Tam kıvamını tutturmak için ölçüyle yaptıklarını belirten İnal, "90 gram toz şekerle 7 gram salebi bir kasede karıştırdıktan sonra kaynayan bir kilogram süte katıp kısık ateşte 15-20 dakika pişiriyoruz, böylelikle bin bir derde deva salebimiz hazır. Torosların eteklerinden gelen lezzet." dedi.

Toros Dağları, Türkiye, Burdur, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lezzeti Toroslardan gelen Bucak salebinin ünü her geçen yıl artıyor - Son Dakika


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