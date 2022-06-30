LGS'de 12 imam hatipli 500 tam puan aldı - Son Dakika
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LGS'de 12 imam hatipli 500 tam puan aldı

30.06.2022 17:50
LGS'de 12 imam hatipli 500 tam puan aldı

İmam Hatip Ortaokullarından (İHO) 12 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

İmam Hatip Ortaokullarından (İHO) 12 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinden (ÖNDER) yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavda, Türkiye genelindeki çeşitli okullardan 12 imam hatip ortaokulu öğrencisi, soruların tamamını yaparak, 500 tam puan almayı başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye'nin 48 ilinden 193 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü ise 400-500 puan aralığında yer aldı.

İstanbul'dan Tuzla Muzafferda Güzide Pulur İHO öğrencisi Emirhan Aksoy, Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İHL öğrencisi Abdullah Tarık Gümüş ve Ümraniye Şehit Erol Olçok Anadolu İHL öğrencisi Tuğba Gedik dereceye girmeyi başardı.

Kayseri Melikgazi Şehit Cennet Yiğit İHO'dan Harun Harman, Sivas Zeki Hayran Hafız İHO'dan Reyyan Duman, Karabük Mevlana İHO'dan Şeyma Nur Coştu, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL'den Bilal Bostan birinciler arasında yer aldı.

Soma Yunus Emre İHO'dan Ece Naz Akkaya, Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İHL'den Aslınur Karabulut, Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İHL'den Ahmet Ege Günindi ve Ömer Faruk Uğurlu ile Kastamonu Abana İHO'dan Önder Cihan da başarılı oldu.

Başarılı öğrenciler arasında yer alan Sivas Zeki Hayran Hafız İHO öğrencisi Reyyan Duman, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem hafız hem de Türkiye birincisi olmak çok güzel bir şey. Hiç özel ders almadım ve dershaneye gitmedim. Okulun kendi imkanlarıyla ve il milli eğitim müdürlüğünün projesiyle sınava hazırlandım. Birçok deneme sınavına girdim ve kamplara katıldım. Hafızlık yaparken uzun süre dersin başında oturuyordum. Bunu LGS'ye hazırlanırken de uyguladım. Tabii ki bana çok katkısı oldu. Üniversite döneminde de mühendislik okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGS'de 12 imam hatipli 500 tam puan aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: LGS'de 12 imam hatipli 500 tam puan aldı - Son Dakika
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