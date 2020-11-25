Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı - Son Dakika

Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı

25.11.2020 10:49
Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a 2-1 yenilmesi ile kötü gidişatını devam ettirdi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a 2-1 yenilmesi ile kötü gidişatını devam ettirdi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor'un kötü gidişatı devam ediyor. Bir türlü yükselişe geçemeyen yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Bu sezon Süper Lig'de kalmak isteyen yeşil-siyahlı takım 9. hafta sonunda 8 maç oynarken, bu 8 maçta toplam 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 5 puanla Lig'de 20.sıraya geriledi. Son maçında evinde Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Denizlispor, Lig'de averaj farkıyla 20 puanla birinci sırada olan Alanyaspor ile aradaki puan farkını 15'e çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip, 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Başakşehir ise Süper Lig'de 13 puanla 6. Sırada yer alıyor. - DENİZLİ

Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı
Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı
Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı
Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Turgutluspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı - Son Dakika Spor


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