Ligin kaderini değiştiren golcüler - Son Dakika
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Ligin kaderini değiştiren golcüler

6 saat önce

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK | Şüphesizher gol değerlidir ama bazıları daha değerlidir.

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Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK | Şüphesizher gol değerlidir ama bazıları daha değerlidir. Atılan bir gol, futbolcunun, takımın hatta bütün bir ligin kaderini değiştirebilir...


Toplam 445 golün atıldığı Süper Lig'in ilk yarısında maç başına düşen gol ortalaması 2.9 olurken, adlarından çok söz ettiren skorerler Alexander Sörloth, Vedat Muriç, Papiss Cisse, Bogdan Stancu, Enzo Crivelli ve Moustapha Yatabare oldu. Bu oyuncuların attıkları goller, skor tabelasını değiştirmekle kalmadı, Süper Lig'deki sıralamayı da belirledi...


Stancu'nun golleri 12.4 milyon TL kazandırdı


İlk yarıya damga vuran forvetler içinde en değerli golleri atan isim Gençlerbirliği'nden Stancu oldu. 32 yaşındaki santrfor, 8'i son 6 maçta olmak üzere toplam 11 kez fileleri havalandırdı. Rumen futbolcu, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa (2), Yeni Malatya, Göztepe (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında attığı gollerle takımını yenilgiden kurtardı. Stancu'nun toplam 11 golü Gençlerbirliği'ne 11 puan kazandırdı. TFF'nin her galibiyete 2 milyon 764 bin, beraberliğe 1 milyon 382 bin lira prim verdiği ligimizde Stancu'nun golleri Başkent ekibine tam 12 milyon 438 bin lira kazandırdı.


Sivasspor'u 3 maçta Yatabare kurtardı


Stancu'dan sonra en değerli golleri kaydeden ikinci isim olan Trabzonsporlu Sörloth, toplam 12 gol atarken, 4 maçta takımını yenilgiden kurtardı. Norveçli oyuncunun golleri 8 puan getirdi. Gol krallığı yarışında Sörloth ile birlikte ilk sırada yer alan Alanyasporlu Cisse, 3 maçta takımının mağlubiyetini önledi ve 8 puan kazandırdı. Fenerbahçeli Muriç, sadece 1 maçta takımını yenilgiden kurtarmasına rağmen, golleriyle 9 puanlık katkı yaptı. Lider Sivasspor'da 7 gol kaydeden Yatabare, 2 maçı kurtarırken, direkt 5 puan aldırdı. Başakşehirli Crivelli ise 8 golüyle 7 puan kazandırırdı ve 3 maçta yenilgiyi önledi.


Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:33 
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