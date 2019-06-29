Son Dakika Haberleri: Loreena McKennitt İzmir'de konser verdi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Loreena McKennitt İzmir'de konser verdi

1 saat önce

"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye'de İzmir'de konser verdi.

Loreena McKennitt İzmir'de konser verdi, System.String[]
"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye'de İzmir'de konser verdi.
İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı 2018 yılında yayınladığı "Lost Souls" (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında sevenleriyle buluştu.
Hint- Avrupa kökenli kavimlerden Bedevilere uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik sunumu niteliğinde olan ve Nyckelharpa (İsveç halk çalgısı), ud, kanun, Flamenko gitar, vurmalılar gibi çeşitli enstrümanlarla bezeli albümündeki şarkılarını seslendiren şarkıcıya sevenleri de coşkuyla eşlik etti.
Konserde vokallerin dışında piyano, klavye, akordeon ve arp çalan McKennitt hayranlarına müzikal bir ziyafet yaşattı.
McKennitt yarın Congresium Ankara'da, 1 Temmuz'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.
Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennit, büyüleyici kariyeri boyunca aralarında Kanada'nın en önemli müzik ödülü Juno'nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü'nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise iki kez aday gösterildi.
Film müziklerine de katkıda bulunan McKennitt, başlattığı çok sayıda sosyal projeyle de adından söz ettirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Avrupa, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti Ali Babacan görüşmesi Atatürkçü Düşünce Derneği'ni karıştırdı: Derhal istifa etmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 00:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Loreena McKennitt İzmir'de konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]