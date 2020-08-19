Los Angeles'te dev heyecan

Dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG'in dünya şampiyonu Sebastian Formella'nın ABD'de yapacağı tarihi maça sayılı günler kala nefesler tutuldu. 23 Ağustosta sabaha karşı Los Angeles'te Shwan Porter'e karşı gerçekleşecek olan karşılaşma tüm dünya televizyonları tarafından naklen yayınlanacak.

Velter sıklette Dünya şampiyonu boksör Sebastian Formella, 23 Ağustos sabaha karşı ABD'de Shwan Porter ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma dünyanın birçok TV kanalından naklen yayınlanacak.

Erol Ceylan: "Dünyanın dört bir yanında ringlerdeyiz"

Geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, pandeminin çok sayıda gala ve maçlarının iptaline neden olduğunu belirterek, "Ancak şu an yeniden müsabakalarımız başladı. Sebastian Formella, çok güvendiğim bir sporcumdur. Bugüne kadar kimsenin yenemez dediği rakipleri devirerek dünya şampiyonluk kemerini iki kez üst üste kazanmıştır. Şimdiki hedefimiz ise Amerika ve İngiltere gibi boksun merkezi olan yerlerde zirvelere çıkmaktır. Bu doğrultuda dünyanın dört ülkesinde boksörlerimiz çalışmalarını sürdürmektedirler. İki hafta sonra da boksörümüz Erik Feifer, antrenörümüz Bülent Başer ile birlikte İngiltere'de Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacaklar. Ardından Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ve Viktor Faust, Ukrayna'da rinde olacaklar" dedi.

Sebastian Formella: "Kazanmak için geldik"

Bursa ve İstanbul'da mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Alman dünya şampiyonu Sebastian Formella, "Ancak benim için Amerika'da ringe çıkmak çocukluk hayalimdi ve bu hayalimi Erol Ceylan, gerçekleştirdiği için kendisine müteşekkirim. Bu karşılaşmayı kazanarak, bana güvenenlere hediye etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendime güveniyorum ve Amerika'ya kazanmak için geldiğimin bilincindeyim" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Ülkemiz boksun merkezi oluyor"

EC BOXİNG boks kulübü basın danışmanı Vedat Alyaz, velter sıklette dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran Sebastian Formella, hazırlıklarına Bursa ve İstanbul'da başladığını belirterek, "Ekibiyle birlikte iki hafta ülkemizde antrenmanlarını tamamlayan Alman dünya şampiyonu Formella ardından promotörü Erol Ceylan ve antrenörü Mark Haupt ile birlikte Amerika'ya uçarak, dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan ve bir dönemler Selçuk Aydın, gibi dev sporcularımızı da çalıştıran İsmael Salas'ın salonunda eski dünya şampiyonu Yordenis Ugas ile sparring dövüşlerine başladı. Rakip Shwan Porter iki kez dünya şampiyonluğu yaşamış olan başarılı bir isim" diye konuştu. - İSTANBUL