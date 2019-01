Lösev'den Kanser Hastalarına Et Yardımı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ( LÖSEV ), kanser hastaları ve ailelerine et yardımı gerçekleştirdi. Küçükçekmece 'de bir otelde düzenlenen programda, "Lösemiyle Yolculuk" projesi kapsamında LÖSEV'e kayıtlı kanser hastaları ve ailelerine hastalık sürecine ilişkin bilgilendirici seminer verildi.Daha sonra, LÖSEV'e yapılan adak ve vekalet kurban bağışlarından hazırlanan, içinde kuşbaşı, antrikot, kavurma ve sucuğun bulunduğu et kolileri, 200 kanser hastasına dağıtıldı.LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı 'nda dini vecibeler yerine getirilerek, ilk 3 gün içinde kesilen kurban bağışlarının bir kısmını hemen dağıttıklarını, kombinalarındaki etlerin bir kısmını da emanete vererek, kan hastalığıyla mücadele eden ailelere 12 ay boyunca taze kesilmiş et ve et ürünleri olarak dağıttıklarını anlattı.Kanser hastaları için 8 kiloluk paketlerde et ürünleri hazırladıklarını ifade eden Ön, "Burada bulanan ailelerimiz son bir yıl içinde kayıt olanlar. Çünkü hastalılarının daha çok başındalar. İlaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenebilmek, hijyen kurallarına uygun yaşayabilmek, bu hastalığın tedavisi için çok önemli. Dolayısıyla bu etlerle çocuk ve yetişkin hastalarımızın gıdalarına destek oluyoruz." diye konuştu. Gebze ve İstanbul 'un Anadolu Yakası'nda da dağıtım yapacaklarını belirten Ön, bu ay boyunca Marmara Bölgesi 'nde 430, Türkiye genelinde de bin 500 ihtiyaç sahibi kanser hastasına ulaşacaklarını kaydetti.