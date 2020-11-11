Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı - Son Dakika

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı

11.11.2020 14:29
Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı, System.String[]

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin üçüncü turu Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başladı.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin üçüncü turu Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin üçüncü turu Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında başladı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki En-Nakura bölgesinde Lübnan ordusu ve UNIFIL güçlerinin yoğun devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Lübnan heyetinin müzakere masasına uluslararası deniz kanunları çerçevesinde Lübnan'ın hakkı olan deniz sınırı ile ilgili belge ve haritaları sunacağı kaydedilen açıklamada, 1430 kilometrekarelik mesafe hakkına bağlı kalınacağı ifade edildi.

Lübnan ve İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin ilk turu 14, ikinci turu da 28 Ekim'de yapılmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Müzakere, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı - Son Dakika


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