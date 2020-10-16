Son dakika haber: Lübnan, Kovid-19'un kış mevsiminde ciddi sonuçlar doğuracak seviyeye çıkmasından endişe duyuyor (2) - Son Dakika

Lübnan'da son birkaç haftadır zirveye çıkan günlük vaka sayısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kış mevsiminde tıpkı İtalya ve İspanya'da olduğu gibi ciddi sonuçlar doğuracak seviyeye çıkmasından endişe ediliyor.

Ülkede 21 Şubat'tan itibaren görülmeye başlayan ve Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ciddi artışa geçen Kovid-19 salgını, 1500'ün üzerinde seyreden günlük vaka sayısı ile tırmanışını sürdürüyor.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, her geçen gün artan vakalara karşı özel hastanelere salgın için yeni bölümler açmaları çağrısında bulunuyor.

Lübnanlılar, ekonomik krize karşı her ne kadar salgını pek umursamıyor olsa da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte günlük vakaların daha fazla artmasından ve İtalya ile İspanya'daki senaryolarla karşılaşmaktan endişe duyuyor.

Sağlık Bakanlığı, dün akşam yayınladığı açıklamasında, son 24 saatte bin 550 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Açıklamada böylece, toplam hasta sayısının 58 bin 645'e ve Kovid-19'dan bugüne kadar 501 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu arada Lübnan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle kuzey ve güneydeki 169 beldeye 12 Ekim'den itibaren bir hafta süreyle giriş çıkış yasağı getirdiğini duyurmuştu.

"Lübnan karanlıkta fırtınaya yakalandı"

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Bakım Birimi Müdürü Joseph Hana, AA'ya yaptığı açıklamada, ülkedeki sağlık durumunu "karanlık" olarak nitenlendirdi.

İlk başta çok iyimser olduklarını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadelesini takdir ettiğini belirten Hana, "Ancak maalesef şu anda bir karanlığa girmiş durumdayız." dedi.

Tıpkı Sağlık Bakanı Hasan'ın daha önce uyardığı salgında İtalya ve İspanya'nın yaşadığı senaryolardan endişe ettiklerini söyleyen Hana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık olacak olursak şu anda karanlık bir fırtınaya yakalanmış durumdayız. Daha kötüsü ise küçük bir kesim hariç Lübnanlıların çoğu salgına karşı koruyucu önlemlere uymuyor."

Hana, önlemlere uyulmadığı için vakalardaki artışın sürdüğünü ifade ederek, "Daha grip mevsimi olan kış ayları gelmediği halde yeni vaka ve can kayıplarındaki artış devam ediyor." diye konuştu.

Lübnan'da hala salgının olduğuna inanmayan insanların olduğuna dikkati çeken Hana, salgın kaynaklı ölümlerin kayıt altına alınmasıyla Sağlık Bakanlığı ile hayatını kaybeden kişinin yakınlarının bir yerlerden para aldığını düşünen vatandaşların olduğuna vurgu yaptı.

"Ülkede kapatma kararı alınmazsa felakete doğru gideriz"

Hana, Beyrut Limanı'nda önceki ay 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu yaşanan felaketten sonra Kovid-19 vakalarında büyük artış yaşandığını aktardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle yeni vakaların daha da artacağını dile getiren Hana, şunları kaydetti:

"Hastalara solunum cihazı sağlayamayacağımız bir aşamaya gelmekten endişe ediyorum. Hükümet, ülkeyi 14 günlüğüne tamamen kapatma kararı almazsa büyük bir felakete doğru gitmiş oluruz. Ülkedeki solunum cihazı sayısı az olduğundan hastaneler, kapasiteleri gereği gelen hastalar arasında tercih yapmak zorunda kalır."

Ülkedeki 20'ye yakın kamu hastanesinin yanı sıra 18 özel hastanenin de Kovid-19 hastalarına hizmet verdiği bilgisini paylaşan Hana, önümüzdeki hafta 4 özel hastanenin daha koronavirüs hastalarını kabul etmeye başlayacağını söyledi.

Koronavirüsten iyileşen Lübnanlılar

Koronavirüsü atlatan 35 yaşındaki Kasım Saad, spor kulübünde salgına yakalandığını belirtti.

Salgını evde atlattığını anlatan Saad, "Ani bir şekilde kendimi yorgun ve bitkin hissettim ancak ateş veya nefes darlığı yaşamadım. Tabi çok ağır baş ağrısı da vardı ve birkaç gün tad alma hissini kaybettim." sözleriyle virüsün belirtilerini dillendirdi.

Virüsü hamile eşine de bulaştırdığını aktaran Saad, eşinin de aynı şekilde hastalığı evde atlattığını ve bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

Beyrutlu 20 yaşındaki genç kız Rula Mübarek de iki hafta boyunca boğazında ciddi ağrı olduğunu ve 2 gün boyunca ateşi yükseldiğini dile getirerek, "Ama koronavirüs o kadar da ağır değildi, daha önce geçirdiğim griplere benzer bir süreç geçirdim." dedi.

Beyrut'ta Kovid-19'u atlatan 40 yaşındaki Nadin Fakih de salgının belirtilerini şöyle anlattı:

"Hastalığa yakalandıktan 6 gün sonra belirtileri hissetmeye başladım. Koku ve tad alma hislerini kaybettim, öyle ki nefes alamaz hale geldim. Buna rağmen doktor, akciğerlerimde bir sorun görünmediğini ve hastanede kalmamı gerektirecek bir durumum olmadığını belirtti."