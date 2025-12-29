Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası - Son Dakika
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul\'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası
29.12.2025 21:17  Güncelleme: 21:26
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul\'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası
Kadıköy'deki lüks otomobil galerisi sahibinin, müşterilerinden ve yatırımcılardan topladığı 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Galeri sahibinin, müşteri ve yatırımcılardan aldığı paralarla büyük bir vurgun yaptığı ve Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Mağdur olduğunu iddia eden birçok kişi savcılığa başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S CLASS'ın sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galerinin bir süredir kapalı olduğu, içeride kalan otomobillerin ise polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

11 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla 11 milyar liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Bulgaristan, Otomobil, İnceleme, İstanbul, Kadıköy, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Finans Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    Şimdi o araçlar yeddiemin otoparkında aylarca bekler ...ve ne duruma düşecekler vahim.hiç bekletmeden ihale ile satılıp vergi borçları ödenmeli 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası
