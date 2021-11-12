M. İLKER AYCI'YA JAPONYA DEVLET NİŞANI - Son Dakika

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'ya, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro tarafından "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı? takdim edildi. Aycı, Japonya Devlet Nişanı ile taltif edilen altıncı Türk olarak tarihe geçti.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı? M. İlker Aycı'ya Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Suzuki Kazuhiro tarafından takdim edildi. Japonya imparatoru adına verilen devlet nişanını alan en genç isim olan M. İlker Aycı'nın bu nişana layık görülmesinde başta ekonomi ve kültürel alanda olmak üzere Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmaları rol oynadı.

Törende, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı IJIMA Isao, Japon Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, Japonya Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Türkiye Cumhuriyeti ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Nail Olpak, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, spor yazarı ve sunucu Güntekin Onay, İlker Aycı'nın eşi Tuğçe Aycı, tebrik konuşması yaptı.

Nişan Beratı'nın okunmasının ardından, M. İlker Aycı'ya, "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı? tevdii edildi.

'TÜRKİYE-JAPONYA İLİŞKİLERİNE BÜYÜK KATKISI OLDU'

Yaptığı konuşmada M. İlker Aycı'nın bugüne kadar Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomi ve yatırım ilişkilerinde büyük katkısı olduğunu belirten Japon Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, 'Türk Hava Yolları'nda göreve başlamasının ardından Japonya ile Türkiye arasındaki yolcu trafiğinin canlandırılması başta olmak üzere iletişimimizin geliştirilmesinde de önemli katkılarda bulunmuştur. Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel iletişime de son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Nişan töreni vesilesiyle Aycı'nın katkılarını övgüyle anıyorum. Ülkelerimiz arasındaki trafiğin tekrar eski seviyesine dönmesini, ekonomi, kültür, turizm gibi birçok alanda ikili ilişkimizin yeniden canlanmasını ve Aycı'nın Japonya ile Türkiye arasındaki dostane münasebetlerin güçlenmesi için bundan sonra da gayret göstermeye devam etmesini temenni ediyorum' diye konuştu.

BU ÖDÜLÜ ALMAKTAN ONUR DUYUYORUM

İlker Aycı, yaptığı konuşmada ödülü almaktan gurur duyduğuna dikkat çekerek, 'İki ülke arasındaki dostluğun, iki ülke arasındaki bozulmaz arkadaşlığın, samimiyetin nişanesi olarak bu ödülü başta ülkem adına, bu ödülü almamda başarılarıyla, mesai arkadaşlıklarıyla, alın teriyle bana destek olan THY ailesi adına, şahsım ve ailem adına almaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu ödülü takdim ettikleri için büyükelçiye tekrar teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN KATKILARINI UNUTAMAM

Aycı, 'Bu nişanın ülkeme gelmesinde, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun ve birçok projenin gelişimin, yeni ve güçlü Türkiye'nin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin katkılarını unutamam. Benim bu güne gelmemde şüphesiz, benim de büyüğüm, mentorum olarak Cumhurbaşkanımızın payı çok büyük. THY ailesinin başında olmaktan onurlandırıldığım için ayrıca gurur duyuyorum. Japonya ile Türkiye arasında pek çok önemli konuda rol almış bulunmaktan da onur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

UZAK AMA DOST ÜLKE

Türkiye ve Japonya'nın daima çok iyi anlaşan, fevkalede ilişkilere sahip iki ülke olarak köklü bir dostluğu paylaştığını belirten Aycı, 'Japonya ve Japon halkı ülkelerimiz arasındaki muazzam coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye'de büyük ilgi ve alaka ile karşılanıyorlar. Japonların gelenek ve göreneklerine adetlerine bağlılıkları Türk halkı tarafından büyük saygı görüyor. Bu uzak ama dost ülke ve halkı biz Türkler için bir kardeş ve kardeş millet niteliği taşıyor. Bu güzel ülkeyi farklı görevlerim esnasında ziyaret etmenin onurunu yaşadım. Türkiye'nin iş ve yatırım fırsatlarını, Japon şirketlerine tanıtan ülkemiz ve Türk halkı hakkındaki meraklarını da bunlar sırasında gözlemledim' diye konuştu.

ÖDÜLÜ ALAN EN GENÇ İNSAN OLMA ONURUNU YAŞIYORUM

'Benim için THY ailesinin mensubu olarak THY ailesine şahsıma ve aileme de yakışan bir şekilde bu ödül bana da tevdii edildi, hamd olsun' diyen Aycı, 'Bu ödülü Japon ulusunun, Japon imparatorunun, takdim ettiği, dünyada bu ödülü en genç insan ve iş adamı olma onurunu da bana yaşattınız. Şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü ülkem adına, THY ailesi adına, şahsım ve ailem adına almış olmaktan gururluyum ama biliyorum ki bu ödül aynı zamanda Türk Japon ilişkilerinde farklı sorumlulukları da omzumuza yüklemiş oldu' dedi.

ÖNCE ÇALIŞMAK SONRA BAŞARI GELİR

M. İlker Aycı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

'Belki okul yıllarında parlak ve zeki bir öğrenci adayıydık ama çok parlak bir öğrenci olmadığımı söyleyebilirim. İş hayatında genç yıllardaki afacanlığımızın getirdiği hızlı hareketli yapımızın, farklı meyvelerini topladık ve çalışkanlığı hiç elden bırakmadık. Şunu öğrendik; 'başarı çalışmaktan önce sadece sözlükte gelir.' Onun dışında hep önce çalışmak, sonra başarı gelir. Önce çalışacağız, alın terimizi akıtacağız, sonra da başarı gelirse onu da Allah herkese sizler gibi dostlarla, insanlarla kutlamayı, paylaşmayı nasip etsin.?

HER ALANDA YAKINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM

Ödülün yüklediği sorumlulukları yerine getireceğini ifade eden Aycı, 'Bu ödülün yüklediği sorumluluklar çerçevesinde Türk Japon ilişkilerine elimden gelen tüm gayreti göstereceğime, bulunduğum tüm görevlerde, bulunduğum tüm mekanlarda bu dostluğu, bu nişanın omzuma yüklediği sorumluluğa uygun davranacağıma iki ülkeye de ticari ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerinde, kültürel ilişkilerinde, her alanda onları yakınlaştırmak için çalışacağıma söz veriyorum' ifadelerini kullandı.

HANGİ İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ?

M. İlker Aycı'nın yanı sıra 1958 yılında eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı merhum Fatih Rüştü Zorlu, 2009 yılında Kemal Derviş, 2019 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iş dünyasından Ahmet Çalık Japonya Devlet Nişanı ile ödüllendirilen isimler olmuştu.