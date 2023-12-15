Macaristan, AB\'nin Ukrayna\'ya 55 Milyar dolarlık yardımını engelledi

Macarsitan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yapacağı 55 milyar dolarlık yardımı engelledi. Buna rağmen AB, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği müzakereleri için kapıyı açtı.

Avrupalı liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky tarafından bir "zafer" olarak övülen bir hamleyle Ukrayna ile AB üyelik müzakerelerini başlatmayı kabul etti, ancak Macaristan'ın engellemesinin ardından Kiev için önemli bir yardım paketini geçiremedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Perşembe günü X'te "Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerini başlatacağını" ve Gürcistan'a aday statüsü verildiğini duyurdu.

Michel, bu hareketin "bu ülkelerin halkı ve kıtamız için açık bir umut sinyali" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerin açılması Rus işgaliyle mücadele eden Ukraynalı lider tarafındanmemnuniyetle karşılandı.

"Bu Ukrayna için bir zaferdir. Tüm Avrupa için bir zafer. Motive eden, ilham veren ve güçlendiren bir zafer," duyurusunun ardından Zelensky X'te bir paylaşım yaptı.

Zelensky, "Tarih, özgürlük için savaşmaktan yorulmayanlar tarafından yazılır" dedi.

Avrupa Konseyi'nin duyurusu, bloğun Ukrayna'yı aday ülke olarak kabul etmesinden yaklaşık iki yıl sonra geldi; ancak Ukrayna, on yılı aşkın süredir AB'ye katılma hedefini sürdürüyor.