Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

17.12.2025 14:23
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zeka ile üretilen ve Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun yayılması sonrası sosyal medyada dezenformasyona karşı uyardı. Facebook'a videonun kaldırılması talebinde bulunduklarını ancak ret cevabı aldıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekayla üretilen ve Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren bir videonun çevrim içi platformda yayılması üzerine, sosyal medyada dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

MACRON'DAN YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANMIŞ "DARBE" VİDEOSUNA KARŞI UYARI

Macron, Marsilya'da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa'da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook'ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

KENDİSİNE GELEN MESAJLA HABERİ OLMUŞ

Pazar günü "Afrikalı meslektaşlarından birinin" kendisine "Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim" şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook'ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa'da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

VİDEONUN KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURDULAR

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook'tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun "hizmet şartlarını ihlal etmediği" gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi. Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir "tehlike" olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

