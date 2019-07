Madımak olaylarının 26. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendiSİVAS - Sivas'ta Madımak olaylarının 26. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.Sivas'ta yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 33 şair, yazar ve ozan için olayların 26. Yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenledi. 2 Temmuz 1993 yılında düzenlenen Per Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak oteli içerisinde 33 şair, yazan, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında ki 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatlarını kaybetmişti.Anma etkinlikleri için Sivas'tan ve Sivas dışından gelen çok sayıda kişi Alibaba Mahallesinde toplanarak kortej oluşturup, olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak oteline yürüdü. Kortej sırasında 26 yıl önce yaşanan olayları protesto eden ve kınayan pankart ve dövizler açıldı. Yakınları ölenlerin fotoğraflarını taşıdı. Sloganlar atıldı. Kortej yürüyüşü sırasında alınan geniş güvelik önlemleri dikkat çekti. Kortej yürüyüşü sırasında polis helikopteri ve insansız hava araçları havadan kontrollerini sürdürdü.CHP'den geniş katılımAnma etkinliklerine CHP'liler tarafından geniş katılım sağlandı. Etkinliği başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olmak üzere 12 milletvekili katıldı. Bilim ve Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık semah gösterisini izledi. Olaylarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları bina önüne çiçek bıraktı. Basın açıklamaları yapıldı.Vali Ayhan "Sivas'ın anılacağı tarih 4 Eylül'dür"Sivas Valisi Salih Ayhan'da il protokolü ve Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan ile olayların yaşandığı bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan eski Madımak otelini ziyaret ederek, olaylarda hayatlarını kaybedenler anısına oluşturulan köşeye çiçek bıraktı. Ayhan burada yaptığı açıklamada Sivas'ın "katliam" kelimesi ile alınmaması gerektiğini belirtip, " Hepimizi derinden etkileyen bu acı tablo anılırken, 'Sivas Katliamı' ifadesi ile Sivas ile katliam kelimelerinin bir arada kullanılmaması; tarihi, kültürü ve yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle bütünleşen, birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzide şehrimizin katliamla özdeşleştirilmesinin önüne geçilmesini rica ediyoruz.'Doğarken farklı doğmadık' diyen Muhlis Akarsu gibi 'Ne var ise sende bende, Aynı varlık her bedende' diyen Aşık Veysel gibi, 'Gel, gel ne olursan ol, yine gel' diyen Mevlana gibi; Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm renklerimizle bir bütünüz. Aramıza her fırsatta nifak tohumları ekmeye çalışanların, birliğimize ve beraberliğimize kast eden karanlık odakların niyetlerini boşa çıkartacağız. Bu acı olay da tıpkı benzer olaylar gibi millet olarak barış ve huzur içinde yaşama hevesimizi perçinleyerek arttıracaktır."dedi."Sivas'ın anılacağı tarih4 Eylül'dür"Ayhan konuşmasında Sivas'ın alınacağı tarihin Sivas Kongresinin gerçekleştirildiği tarih olan 4 Eylül tarihi olduğunu ifade edip, "2 Temmuz'da bu şehir, günler öncesinde karanlık eller tarafından kurgulanmış ve maalesef taraf bularak, istenilmeyen insanlık dışı olaylara sahne olmuştur. Dert tüm ülkenin derdi, acı tüm insanlığın acısıdır, tıpkı 5 Temmuz'da Başbağlar'da yaşanılan vahim olaylar gibi. El ele vererek ve gönülleri birleştirerek; 2 Temmuz'u Cumhuriyet şehri, Sultan Şehir Sivas için bir tedirginlik sebebi olmaktan çıkartmalıyız. Sivas'ın anılacağı bir tarih varsa o da; Milli Mücadelenin onuru ve Cumhuriyet'in kuruluşunun dönüm noktası olan 4 Eylül'dür." dedi.