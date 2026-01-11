Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim - Son Dakika
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

11.01.2026 13:06
ABD tarafından kaçırılarak hapishaneye atılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ilk mesaj geldi. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının "İyiyim ve üzgün değilim" mesajı yolladığını aktardı.

ABD güçleri tarafından 3 Ocak Cumartesi eşi Cilia Flores ile birlikte kaçırılan ve Brooklyn'deki hapishane hücresinde tutuklu bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, oğlu ve aynı zamanda Ulusal Meclis Üyesi Nicolas Maduro Guerra'ya gönderdiği mesajda "iyi durumda olduğunu belirttiği" bildirildi.

"SAVAŞÇIYIZ"

Nicolas Maduro Guerra, dün yayınlanan bir videoda, avukatlarının kendisine, "babasının güçlü olduğunu söylediğini" açıkladı ve babasının, "Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız" dediğini aktardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile şu an Venezuela hükümetinin başına geçen geçici yönetim arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için görüşmelere başlandığı belirtildi. Washington da Amerikalı diplomatların büyükelçiliğin yeniden açılması konusunu görüşmek üzere Venezuela'nın başkentine gittiklerini doğruladı. Ayrıca ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin, "Venezuela'nın geçiş dönemi yetkilileriyle yakın temas halinde" olduğu da vurgulandı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER 2019 YILINDA KESİLMİŞTİ

ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk dönemi olan 2019 yılında kesilmişti. Trump, geçen hafta defalarca, Maduro'nun kaçırılması ve yerine geçici Devlet Başkanı olarak Delcy Rodriguez'in atanmasının ardından "ABD'nin, Venezuela petrolünden faydalanmakla ilgilendiğini" ifade etti. Trump ayrıca, Venezuela petrol satışlarından elde edilecek gelirleri "korumak" için bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Rodriguez ise ülkesinin petrolüne olan ilgisi konusunda Trump ile işbirliği yapacağına söz verirken; aynı zamanda, Washington'a "boyun eğmeyi reddettiğini" de vurguladı.

Öte yandan Venezuela'daki muhalefet, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti. Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodríguez birkaç gün önce, barış jesti olarak çok sayıda tutuklunun serbest bırakılacağını belirtmişti.

Bunun üzerine İnsan hakları örgütü Foro Penal, sosyal medya aracılığıyla Venezuela yetkililerinin, Bolívar eyaletinde Machado'nun Bente Venezuela partisinin gençlik koordinatörü Bergelio Laverde de dahil olmak üzere beş kişiyi serbest bıraktığını doğruladı.

Kaynak: ANKA

