Maduro New York\'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

04.01.2026 02:12
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York'un kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne getirildi. Maduro'nun üzerindeki mavi sweatshirt ve alınan geniş güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Hakkında yeni iddianame hazırlanan Maduro'nun "uyuşturucu terörizmi" suçlamasıyla kokain ithali için komplo kurmakla suçlandığı, ayrıca iddianamede ağır silah ve tahrip edici cihazlar bulundurmaya yönelik iddiaların yer aldığı kaydedildi.

ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in Cumartesi günü New York'a ulaştığını duyurdu. Çifti taşıyan uçağın, New York kentinin hemen kuzeyinde bulunan Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indiği bildirildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde Maduro'nun üzerinde mavi bir sweatshirt bulunduğu ve zaman zaman bunun şapkasıyla başını kapattığı görülürken, uçaktan indirilişi sırasında alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Maduro'nun oldukça sakin göründüğü ve eliyle "Her şey yolunda" anlamına gelen ifadeler sergilediği aktarıldı.

YENİ İDDİANAME HAZIR

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Maduro ve Flores, New York Güney Bölgesi savcılarınca hazırlanan yeni iddianame kapsamında ABD'ye getirildi. İddianamede, Maduro'nun "uyuşturucu terörizmi" suçlamasıyla kokain ithali için komplo kurmakla suçlandığı, ayrıca ağır silah ve tahrip edici cihazlar bulundurmaya yönelik iddiaların yer aldığı kaydedildi.

FEDERAL GÖZALTI MERKEZİNE GÖTÜRÜLECEK

ABD basını, Maduro ve Flores'i taşıyan uçağın Cumartesi öğleden sonra Stewart Üssü'ne iniş yaptığını açıkladı. Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'nden sonra çiftin New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Metropolitan Federal Gözaltı Merkezi'ne getirilmesi bekleniyor.

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

ABD Başsavcısı Pam Bondi tarafından kamuoyuna duyurulan iddianameye göre, dosyada Maduro'nun yanı sıra ailesi ve bazı kabine üyeleri de yer alıyor. Suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik organizasyon iddiaları ile "makineli tüfekler ve tahrip edici cihazlar" bulundurma ve bunların teminine ilişkin komplo suçları bulunuyor. ABD'li yetkililer, Nicolas Maduro'nun önümüzdeki günlerde New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasının beklendiğini bildirdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, Venezuela yönetiminden New York'a gelişe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

