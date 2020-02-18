Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal - Son Dakika

Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal

7 saat önce

ANKARA 3'üncü İdare Mahkemesi'nce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan ve daha önce iptal kararı verilen Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile hidroelektrik santrali (HES) projeleri, yeniden dava konusu yapıldı.

Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal, System.String[]

ANKARA 3'üncü İdare Mahkemesi'nce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan ve daha önce iptal kararı verilen Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile hidroelektrik santrali (HES) projeleri, yeniden dava konusu yapıldı. Mahkeme, projeleri bir kez daha iptal etti.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapılması planlanan Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile HES projelerinin, 2018 yılında Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce yapımının iptaline karar verildi. Barajlar ve HES alanında keşif yapılması için Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Başvuruyu inceleyen 10'uncu İdare Mahkemesi heyeti, daha önce projenin iptal edildiğini dikkate alarak, keşif yapılma başvurusunu reddetti.

Tunceli'de Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin kararını değerlendirmek üzere Munzur Özgür Aksın Meclisi'nce basın toplantısı düzenlendi. Meclis Sözcüsü Mustafa Sarıgül, mahkemenin kararıyla artık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda hiçbir baraj ve HES projesinin hayata geçmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin baraj ve HES projeleri için yeniden keşif yapılamayacağı ve dava konusu edilemeyeceği kararı aldığını belirten Sarıgül, "Munzur Vadisi'nde yapılması düşünülen bütün baraj ve HES projelerinin daha önce iptal edildiğini bu nedenle iptal edilen bir proje için keşif kararı verilemeyeceğine hükmetti. Artık bu aşamada Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bütün baraj ve HES projeleri de bu karar ile birlikte iptal edilmiş oldu" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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