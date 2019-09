Makyajlı Discovery Sport satışa sunuldu

CARMEDYA.COM - Land Rover'ın 71 yıllık deneyimiyle ortaya çıkan Discovery Sport, kapsamlı makyaj operasyonu sonucunda baştan aşağı yenilendi.





14 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek showroom etkinlikleriyle Yeni Discovery Sport showroomlarda görülebilecek ve aynı zamanda test edilebilecek.



Araç, 14-15 Eylül tarihlerinde Borusan Oto Avcılar ve Teknik Oto Bursa, 21-22 Eylül tarihlerinde Borusan Oto Vadi ve Özgörkey Otomotiv İzmir, 28-29 Eylül tarihlerinde Borusan Oto Adana-Mersin ve Kosifler Oto Antalya, 5-6 Ekim tarihlerinde ise Borusan Oto Ankara'da macera tutkunlarının beğenisine sunulacak. Yeni Discovery Sport, S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE ve R-Dynamic HSE olmak üzere 6 farklı donanım seçeneği ve 522 bin 918 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek.



Land Rover'ın Online Satış Platformu üzerinden de incelenebilen Yeni Discovery Sport, onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.



Teknolojik anlamda önemli bir değişim geçiren Yeni Discovery Sport, 5+2 koltuk opsiyonuna sahip.



Son 3 yılda tüm dünyada yarım milyona yakın adette satarak önemli bir başarıya imza atan Discovery Sport, bu süre zarfında pek çok önemli ödülün de sahibi oldu. Yeni Discovery Sport, yenilenen dış tasarımının yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan Premium Transverse Architecture (PTA) şasisi ile konfor, yol tutuş ve aynı zamanda elektrikli motorlar için de uygun altyapıyı bir arada sunabiliyor. Land Rover'ın yeni PTA platformu üzerinde geliştirilen Yeni Discovery Sport, elektrik destekli motorları ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Öncesine göre yüzde 13 daha rijit bir gövdeye kavuşan Yeni Discovery Sport, bu sayede araç içerisinde oluşabilecek ses ve titreşimlerin önüne geçiyor.







Dört farklı donanım seviyesi



Ön ve arka LED farları, yenilenen panjur ve tampon tasarımı Yeni Discovery Sport'un dış tasarımında dikkat çeken yenilikleri temsil ediyor. İç mekanda ise ön konsoldaki yerini alan Touch Pro bilgi ve eğlence sistemi dikkat çekiyor. Yeni Discovery Sport S, SE, HSE, R-Dynamic olmak üzere farklı donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Seriye yeni eklenen R-Dynamic versiyonu, koyu gri alaşım jantları, özel tasarıma sahip panjur, ön ve arka tampon, kaput ve bagaj kapağında Shadow Atlas yazısı gibi detaylarla farklılaşıyor. R-Dynamic versiyonu ayrıca iç mekanında sunduğu özel dikişli koltukları, siyah vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic kapı eşikleri ile diğer modellerden ayrışıyor.



Motor seçenekleri



48V elektrik destekli mild hibrit (MHEV) özelliğine sahip olan Yeni Discovery Sport, bu sayede oldukça düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonu sağlıyor. 17 km/s'in altındaki hızlarda sürücü fren pedalına bastığında içten yanmalı motor kapatılarak frenleme esnasında elde edilen enerji Yeni Discovery Sport'un zemininde yer alan bataryalarda depolanıyor. Bu enerji daha sonra elektrik motorunda kullanılarak, içten yanmalı motora destek oluyor. Bu sayede aracın yakıt tüketiminde önemli bir tasarruf sağlanabiliyor. Mild hibrit özelliği ile donatılan Yeni Discovery Sport 100 km'de fabrika verilerine göre ortalama 5.5 litre benzin tüketiyor. Yeni Discovery Sport Türkiye'de 2.0 litre hacminde 180 bg'lik dizel ve aracın hızlanma kabiliyetini arttıran, çevreye duyarlı MHEV teknolojisini de barındıran 150 beygirlik motor seçenekleriyle satışa sunulacak.



Teknolojik yenilikler



Yeni Discovery Sport'un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden birini Clear Sight Dijital Dikiz Aynası oluşturuyor. Dikiz aynasının tek bir düğmeye basarak yüksek çözünürlüklü ekran haline gelmesini sağlayan bu sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Ayrıca bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi geri görüşü engelleyecek durumlarda bile Clear Sight Dijital Dikiz Aynası ile manevra yapmak çok daha güvenli bir hale geliyor.



Yeni Discovery Sport, Land Rover'ın üst sınıf modellerinde sunduğu pek çok önemli yeniliği de opsiyonel donanım seçenekleri arasında sunuyor. Bu dikkat çekici teknolojilerden birini temsil eden Ground View sistemi, 180 derece açılı bir ön kamera ile otomobilin kör noktalarında kalan kaldırım ya da yüksek çıkıntıları görülebilir hale getiriyor. Yeni Discovery Sport'ta ayrıca kablosuz şarj, her koltuk sırasında 12-volt şarj soketi, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarda havalandırma menfezi gibi özellikler de sunuluyor.



600 milimetrelik sudan geçiyor



Land Rover'ın genlerinden gelen off-road kabiliyetini de koruyan Yeni Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response 2 ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Yeni Discovery Sport, opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabiliyor ve öndeki araçla da mesafesini otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca Şerit Takip Asistanı, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de güvenlik seçenekleri arasında yer alıyor.



