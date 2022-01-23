Aksaray-Adana kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Aksaray- Adana kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Taşpınar beldesinde Aksaray-Adana kara yolu gidiş yönünde araç trafiğine kapandı.
Yaklaşık 5 kilometrelik oluşan araç kuyruğunda mahsur kalanların AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri yardımına koşuyor.
Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma ekipleri, birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri de yağışla beraber başlayan yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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