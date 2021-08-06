Üye Girişi
Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti - Son Dakika

Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti

06.08.2021 14:17
Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti, System.String[]

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Arapgir İlçesi'ne ciddi altyapı yatırımları yaptıklarını ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Genel Sekreter Cemal Nogay, İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel sekreter Yardımcıları yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Arapgir İlçesi'ni ziyaret ettiler.

KARATAŞ: ALTYAPI İÇİN CİDDİ YATIRIM YAPTIK

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Arapgir İlçesi'ne ciddi altyapı yatırımları yaptıklarını ifade ederek, "Arapgir ilçemiz için hiç bir ilçeye nasip olmayan yatırımlar yapıldı. Hazırladığımız yatırım planında içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ve şebeke bağlantıları eş zamanlı yapıldı.Diğer ilçelerimizde ihaleler ayrı yapılıp, şebeke bağlantıları ve asfalt yapımı ayrı zamanlarda yapılıyor.Ancak Arapgir'de yaptığımız çalışmada her şey eş zamanlı inşa edildi. Arapgir İlçemizde 20 mahalleye 103 bin metre içmesuyu şebeke hattı, 16 mahalleye 67 bin metre kanalizasyon şebeke hattı inşa ettik.1.900 adet içmesuyu abone bağlantısı ve 1.500 adet kanalizasyon bağlantısı yaptık. 4 adet kaptaj yenileme çalışması yaptık.1 adet 1.500 tonluk ve 2 adet 200 tonluk içmesuyu deposu inşa ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bu 2 yıllık süreçte kanalizasyon atıklarının akarsulara, derelere karışmaması için acilen arıtma tesisi yapım çalışmalarımıza başladık.İller Bankası ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz arıtma tesissimizin yaklaşık % 70'lik kısmını tamamladık. Arapgir İlçemizin içmesuyu ve kanalizasyon hatları için yaklaşık 60 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Arıtma tesisi çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize böyle büyük bir yatırım yapmamıza vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Arapgir'e hayırlı olsun" dedi.

KAŞTI: UYUMLU ÇALIŞTIK

İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ise, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda finansman temini ve müşterek kontrollüğünü gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu süreçte uyumlu bir çalışmamamız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CÖMERTOĞLU: 100 YILLIK BİR HİZMET ALDIK

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MASKİ'nin 100 yıllık bir hizmet sunduğunu ifade ederek, "Eski medeniyetlerin biriktiği bir havzada bu işleri yapmak hem geçmişin mirasına saygı hem de geleceğe bir hazırlık anlamı taşıyor. Dolayısıyla burada yapılan her iş, belki 10 binin üzerindeki yıllara giden buradaki birikmiş kültürün yaşamasına ve ev sahipliği yapan Arapgirlilere aittir. İlçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek 100 yıllık hizmet sunuluyor. Suyun kaynağından çıktığı temizlik ve berraklığıyla musluklarımızdan akıtabilen bir sisteme kavuşturmuşlardır.Çok büyük özveriyle yapılmış ve Arapgir'in 100 yılına tekabül eden bir çalışmadır" dedi.

KAYMAKAM DİLEKLİ: ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRDÜM

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Arapgir İlçesi'ne güzel işler yaptığını belirterek, "Mülki idaresi, belediyesi, yerel yönetimi ve siyasetiyle hepimizin ortak amacı,içinde yaşadığımız şehrin daha temiz daha yaşanılabilir bir hale gelmesi çabasından ibaret. Görev yaptığım bu 2 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemizin ilçemize yapmış olduğu birçok hizmeti yerinde görme fırsatımız oldu. Çevrecilik anlamında Büyükşehir Belediyemiz güzel işler yapıyor. Bunun bir tanesi olan arıtma tesisini de ilçemizde yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN GÜRKAN: BİZİM YAPTIĞIMIZI YAPAN BİR İL DAHA YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikleri ilk günden itibaren birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Malatya'yı hak ettiği getirmek için gayret ettiklerini söyledi. 81 il içinde en büyük yatırımları Malatya'nın yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, "Göreve geldiğimizde birlik beraberlik ve dayanışma içinde bir Malatya hayal ettik ve en büyük projemiz olan sosyal entegrasyonu hayata geçirmeye başladık. Malatya huzur kentidir. Dar-ül Rifat'tır, seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Malatya, 81 il ve 30 büyükşehir belediyesi arasında en çok yatırım yapılan şehirdir. Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan bu hizmetlerin yüzde 50'sini bile yapan belediye yoktur. Bunlar istatiksel değerlerdir" diye konuştu.

"YAPACAĞIZ DEDİĞİMİZDE KİMSE İNANMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya özel bir sevgisinin olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, "Bugün 12 bin 300 kilometrelik şehrimizin 13 ilçesinin 718 mahallesinin her tarafı şantiye alanıdır. 45 derece sıcaklıkta, asfalt şantiyemiz, su kanalizasyon idaremizin çalışmaları memleketimize hizmet için devam ediyor. Sayın cumhurbaşkanımızın Malatya'ya özel bir sevgisi vardır. Bu sevginin muhaceresi içerisinde bu kaynaklar buraya tahsis ediliyor. Milyarlarca liralık yatırımlar var.İmarlı alanlar içinde olmayan yerlerde su, kanalizasyon ve asfalt hizmeti götürüyoruz. Biz biliyoruz ki yol medeniyettir. Dolayısıyla bunun şükrünü yapmamız lazım. Bunlar yapılırken de 40 tane kapıya değnek vuruyorsunuz.Bakanımız vekillerimiz bakanlar kurulumuz ve sayın cumhurbaşkanımız bir taraftan bu memleket hizmet yapılıyor. Malatya'nın kuruluşu 1924 tarihidir. Bu tarihten bugüne kadar yapılan hizmetlerin en az 5 katı hizmet yapıyoruz.Şu anda 12 adet arıtma tesisi ihalesini yaptık.Bütün ilçelerimize çöp aktarma istasyonları kurduk. Bütün ilçelerimizde asfalt, su ve kanalizasyon idaresi şantiyemiz var. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. Çalışmalar kolaydır. Biz 2 yılda 3 bin kilometre asfalt yapacağımız dediğimizde kimsenin hafızasına sığmadı ama şu anda hepsini gerçekleştirdik. Malatya'nın her tarafı şantiye alanı. 100 yıla tekabül edecek hizmetleri en güzel şekilde yapıyoruz" dedi.

"DÜNYA BİZİ KABUL ETTİ, BUNU DA TESCİLLEDİ"

İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin Malatya olduğunu dünyanın kabullendiğini söyleyen Başkan Gürkan, "Geçtiğimiz günlerde Arslantepe UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Dünya şunu kabul etti; Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin yani kısacası medeniyetin başladı yer. Dünya tescil etti bunu" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKÇİ: TAKDİRİ HAK EDEN ÇALIŞMALAR YAPILDI

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Arapgir'e yapmış olduğu çalışmaların takdiri hak ettiğini ifade ederek, "Arapgir medeniyetin önemli köşe taşlarından biri, kadim bir ilçemiz.Arapgir'in üst yapısı ve altyapısının tamamlanması bizlere gurur veriyor. Çevre duyarlılığıyla yapılan atıksu arıtma tesisinin de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Arapgir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz 14:40 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar 14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için 14:11 Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor
Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak 13:49 Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı 13:33 Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi 13:26 Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek 12:00 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu 11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu

Son Dakika Haberleri
14:40 Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız
14:39 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
14:25 Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı
14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar
14:20 Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor
14:08 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu
13:48 Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak
13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış
13:34 Turizm hedefinde değişiklik yok! Yangınlara rağmen, 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir bekleniyor
13:26 Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız         
14:41
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu         
14:09
1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış         
13:40
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu         
13:28
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak         
11:36
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Yoğun bakımlardaki genç hastaların sayısı artıyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar Yoğun bakımlardaki genç hastaların sayısı artıyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar         
10:49
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 14:45:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement