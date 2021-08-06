Malatya, Arapgir genelinde 60 milyon TL altyapı çalışması gerçekleşti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Genel Sekreter Cemal Nogay, İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel sekreter Yardımcıları yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Arapgir İlçesi'ni ziyaret ettiler.

KARATAŞ: ALTYAPI İÇİN CİDDİ YATIRIM YAPTIK

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Arapgir İlçesi'ne ciddi altyapı yatırımları yaptıklarını ifade ederek, "Arapgir ilçemiz için hiç bir ilçeye nasip olmayan yatırımlar yapıldı. Hazırladığımız yatırım planında içme suyu ve kanalizasyon altyapısı ve şebeke bağlantıları eş zamanlı yapıldı.Diğer ilçelerimizde ihaleler ayrı yapılıp, şebeke bağlantıları ve asfalt yapımı ayrı zamanlarda yapılıyor.Ancak Arapgir'de yaptığımız çalışmada her şey eş zamanlı inşa edildi. Arapgir İlçemizde 20 mahalleye 103 bin metre içmesuyu şebeke hattı, 16 mahalleye 67 bin metre kanalizasyon şebeke hattı inşa ettik.1.900 adet içmesuyu abone bağlantısı ve 1.500 adet kanalizasyon bağlantısı yaptık. 4 adet kaptaj yenileme çalışması yaptık.1 adet 1.500 tonluk ve 2 adet 200 tonluk içmesuyu deposu inşa ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bu 2 yıllık süreçte kanalizasyon atıklarının akarsulara, derelere karışmaması için acilen arıtma tesisi yapım çalışmalarımıza başladık.İller Bankası ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz arıtma tesissimizin yaklaşık % 70'lik kısmını tamamladık. Arapgir İlçemizin içmesuyu ve kanalizasyon hatları için yaklaşık 60 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Arıtma tesisi çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize böyle büyük bir yatırım yapmamıza vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Arapgir'e hayırlı olsun" dedi.

KAŞTI: UYUMLU ÇALIŞTIK

İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ise, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda finansman temini ve müşterek kontrollüğünü gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu süreçte uyumlu bir çalışmamamız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

CÖMERTOĞLU: 100 YILLIK BİR HİZMET ALDIK

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MASKİ'nin 100 yıllık bir hizmet sunduğunu ifade ederek, "Eski medeniyetlerin biriktiği bir havzada bu işleri yapmak hem geçmişin mirasına saygı hem de geleceğe bir hazırlık anlamı taşıyor. Dolayısıyla burada yapılan her iş, belki 10 binin üzerindeki yıllara giden buradaki birikmiş kültürün yaşamasına ve ev sahipliği yapan Arapgirlilere aittir. İlçemizin içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek 100 yıllık hizmet sunuluyor. Suyun kaynağından çıktığı temizlik ve berraklığıyla musluklarımızdan akıtabilen bir sisteme kavuşturmuşlardır.Çok büyük özveriyle yapılmış ve Arapgir'in 100 yılına tekabül eden bir çalışmadır" dedi.

KAYMAKAM DİLEKLİ: ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRDÜM

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Arapgir İlçesi'ne güzel işler yaptığını belirterek, "Mülki idaresi, belediyesi, yerel yönetimi ve siyasetiyle hepimizin ortak amacı,içinde yaşadığımız şehrin daha temiz daha yaşanılabilir bir hale gelmesi çabasından ibaret. Görev yaptığım bu 2 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemizin ilçemize yapmış olduğu birçok hizmeti yerinde görme fırsatımız oldu. Çevrecilik anlamında Büyükşehir Belediyemiz güzel işler yapıyor. Bunun bir tanesi olan arıtma tesisini de ilçemizde yaptılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN GÜRKAN: BİZİM YAPTIĞIMIZI YAPAN BİR İL DAHA YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikleri ilk günden itibaren birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Malatya'yı hak ettiği getirmek için gayret ettiklerini söyledi. 81 il içinde en büyük yatırımları Malatya'nın yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, "Göreve geldiğimizde birlik beraberlik ve dayanışma içinde bir Malatya hayal ettik ve en büyük projemiz olan sosyal entegrasyonu hayata geçirmeye başladık. Malatya huzur kentidir. Dar-ül Rifat'tır, seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Malatya, 81 il ve 30 büyükşehir belediyesi arasında en çok yatırım yapılan şehirdir. Büyükşehir belediyemiz tarafından yapılan bu hizmetlerin yüzde 50'sini bile yapan belediye yoktur. Bunlar istatiksel değerlerdir" diye konuştu.

"YAPACAĞIZ DEDİĞİMİZDE KİMSE İNANMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya özel bir sevgisinin olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, "Bugün 12 bin 300 kilometrelik şehrimizin 13 ilçesinin 718 mahallesinin her tarafı şantiye alanıdır. 45 derece sıcaklıkta, asfalt şantiyemiz, su kanalizasyon idaremizin çalışmaları memleketimize hizmet için devam ediyor. Sayın cumhurbaşkanımızın Malatya'ya özel bir sevgisi vardır. Bu sevginin muhaceresi içerisinde bu kaynaklar buraya tahsis ediliyor. Milyarlarca liralık yatırımlar var.İmarlı alanlar içinde olmayan yerlerde su, kanalizasyon ve asfalt hizmeti götürüyoruz. Biz biliyoruz ki yol medeniyettir. Dolayısıyla bunun şükrünü yapmamız lazım. Bunlar yapılırken de 40 tane kapıya değnek vuruyorsunuz.Bakanımız vekillerimiz bakanlar kurulumuz ve sayın cumhurbaşkanımız bir taraftan bu memleket hizmet yapılıyor. Malatya'nın kuruluşu 1924 tarihidir. Bu tarihten bugüne kadar yapılan hizmetlerin en az 5 katı hizmet yapıyoruz.Şu anda 12 adet arıtma tesisi ihalesini yaptık.Bütün ilçelerimize çöp aktarma istasyonları kurduk. Bütün ilçelerimizde asfalt, su ve kanalizasyon idaresi şantiyemiz var. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. Çalışmalar kolaydır. Biz 2 yılda 3 bin kilometre asfalt yapacağımız dediğimizde kimsenin hafızasına sığmadı ama şu anda hepsini gerçekleştirdik. Malatya'nın her tarafı şantiye alanı. 100 yıla tekabül edecek hizmetleri en güzel şekilde yapıyoruz" dedi.

"DÜNYA BİZİ KABUL ETTİ, BUNU DA TESCİLLEDİ"

İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin Malatya olduğunu dünyanın kabullendiğini söyleyen Başkan Gürkan, "Geçtiğimiz günlerde Arslantepe UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Dünya şunu kabul etti; Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin yani kısacası medeniyetin başladı yer. Dünya tescil etti bunu" şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLİ TÜFENKÇİ: TAKDİRİ HAK EDEN ÇALIŞMALAR YAPILDI

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Arapgir'e yapmış olduğu çalışmaların takdiri hak ettiğini ifade ederek, "Arapgir medeniyetin önemli köşe taşlarından biri, kadim bir ilçemiz.Arapgir'in üst yapısı ve altyapısının tamamlanması bizlere gurur veriyor. Çevre duyarlılığıyla yapılan atıksu arıtma tesisinin de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.