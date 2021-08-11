Malatya Büyükşehir Agustos Ayı meclis toplantısı başladı - Son Dakika

Saat 14.00'de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.

Ağustos ayının ilk meclis toplantısında açılış konuşmalarını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya genelinde yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi tefriki içerisinden çok problemlerin çözülmesi noktasında neler yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, toplumun sıkıntılarını nasıl giderebilirizin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Son aldığımız rapora göre şuanda Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunup asfaltlanmayan yol Malatya genelinde kalmadı. Bu arada ilçe belediyelerimizin uhdesinde olan yolları da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. TÜPRAŞ'tan aldığımız resmi rakamlara göre 8 büyükşehir belediyesinin toplam asfaltından çok daha fazlasının Malatya'da asfalt olarak yerleşim yerlerine serildiğidir" dedi.

Arslantepe'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla ilgili süreci de meclis üyeleriyle paylaşana Başkan Gürkan, "Malatya'mızı sevindiren bir hadise daha oldu. Arslantepe UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde yerini aldı. Bu Malatya için önemlidir. Yani Malatya'nın dünya şehri olma anlamında tescilidir. Bu süreç 2004 yılında başlayan konferanslar, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, defileler, internet siteleri, pul koleksiyonları ve pulların dağıtılması ve 2014 yılında aday listeye girme ile devam etti. 2014 yılında aday listeye girmenin sonrasında o dönemde Battalgazi Belediye Başkanı olmamız hasebiyle alan yönetim yetkisinin kurul başkanıydık. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen onay ile o süreci 2014 yılında bütün dokümantasyonlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına, oradan da Dışişleri Bakanlığına, diplomatik kuryeyle UNESCO'ya gönderilmesini sağladık. 2020 yılında pandemiden dolayı toplanamayan kurul, 2021 yılında toplandı ve Malatya'nın dünya şehri olduğunun tescilini yaptı. Malatya'da insanlık medeniyetinin başladığının tescilidir. Dünya milletler camiasında da tescilidir. Bundan sonraki sorumluluk ve yükümlülüğümüz artmıştır. Daha çok çalışma gereği ve zorunluluğu doğmuştur. Bütün ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, STK'larımız, milletvekillerimiz ve kamu kuruluşlarımızın herkesin yoğun çalışması lazım. Biz birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'yı dünya şehri nasıl yaptıksa bundan sonrada dünya şehrini dünyanın yıldız şehri yapmak durumundayız. Bu anlamda da ben belediye başkanı, meclis üyesi arkadaşlarıma güveniyor ve inanıyorum. Hep birlikte el ele verip şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtının yıldönümünde yapılan etkinliklere katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptıkları gezi hakkında da meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gürkan, "Kurban Bayramında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek nasip oldu. Kıbrıs'ta Malatya kıyasa kabul olmayacak şekilde bir şaheserdi. Gerek ilgi ve alakayla, karşılanmayla, oradaki konser ve stantla, gelen ziyaretçiler ve oradaki belediye başkanlarıyla birlikte devlet yetkililerinin bize karşı tutum ve davranışları hakikaten takdire şayandı. Bu Malatya'nın kıymetidir" açıklamasında bulundu.

ARSLANTEPE'NİN UNESCO ASIL LİSTESİNE ALINMASINDA ÇOK EMEKLERİ OLDU

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'nun kalıcı listesine girmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın büyük emekleri olduğunu ifade ederek, "Ülkeme, vatanıma, milletime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Battalgazi sınırları içerisinde bulunan Arslantepe Büyükşehir Belediye Başkanımızın zamanında yapmış olduğu girişimler neticesinde ve 26 Temmuz'da da UNESCO'nun online olarak toplanması ve orada yapılan savunmaların oluşan olumsuzluklara verilen cevapların neticesinde hepimize hakikaten bayramıyla sonuçlanan bir sonuçla karşılaşmış olduk. Biz diyoruz ki insanların vebali sorumluluğu, insanların bulundukları yeri değiştirmeleri ve değiştirirken de güzelleştirmelidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkesin bu değişime emeği olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum. Listeye girmek elbette çok önemli, listede kalmak daha önemlidir. İnşallah hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde tüm belediyelerimizin, siyasetçilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin de bu güzel eseri üstlenmesiyle Malatya'mıza hayırlı olacağını ümit ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kaydetti.

BAŞKANIMIZ 13 İLÇEYİ AYIRT ETMEDEN HİZMET ÜRETİYOR

Malatya genelinde yapılan çalışmalardan ve Arslantepe'nin dünya kültür mirası listesinde olmasına büyük katkı sunmasından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, "Pandemiden dolayı iki senedir bütün dünyayı ekonomik kriz vururken kriz sadece Malatya'ya gelmedi. Çünkü Selahattin başkanımız başkanlık görevini yaparak kendi imkânlarını bakanlıklarda, yurtdışında Malatya'mıza sunmuştur. 13 ilçemizi ayırmadan, 13 ilçemizin bütün köy ve mahallelerini asfalta kavuşturmuştur. Başta Sayın Başkanımıza, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze, Park Bahçeler Daire Başkanımıza bir ekip olmalarından,Malatya'mıza sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı ve Belediye Başkanımızın olması gerektiği gibi çözüm üretmesinden dolayı kendilerine halkım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Başkanımız Türkiye'ye örnek olan birliği, beraberliği, kardeşliği 13 ilçeyi ayrım yapmadan aynı çatı altında topladığı için kendilerine meclisimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz reklam yapalım Malatya'yı tanıtalım diyoruz. Selahattin Başkanımız 5 bin yıl geriye giderek Arslantepe'yi dünya mirasına kazandırmıştır. Ulusal basın her yerde Malatya'mızdan bahsediyor bunu da başaran Selahattin Başkanımızdır. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendileriyle çalışmaktan gurur duyuyorum. Devamlı olarak belediye başkanımız olsunlar diyorum" şeklinde konuştu.

ARSLANTEPE'NİN ASIL LİSTEYE ALINMASI MALATYA'MIZ İÇİN ÖNEMLİDİR

Arslantepe'nin UNESCO tarafından tescil edilmesinde Başkan Gürkan'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Meclis Üyesi Murat Alabaş, "Malatya Arslantepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı ama bunun bir geçmişi var. Avrupa'da yaşayan Malatyalılar olarak 15 yıldan bu yana süreci takip ediyoruz. Hakikaten Başkanımızın bire bir ciddi olarak Ankara'da ve yurtdışında süreci takip etmesi, ilgilenmesi önemli. Bu süreç kendiliğinden olmadı. Arslantepe birden bire UNESCO listesine alınmadı. Başkanımızın çok büyük emekleri var. Şahsım ve Avrupa'daki Malatyalılar adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. UNESCO'da Arslantepe'nin asıl listeye alınması Malatya'mız ve Türkiye açısından çok önemli bir olaydır. Bizlerde bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde süreci değerlendireceğiz. Ayrıca Kernekli olarak Kernek suyunun yeniden çıkarılması ve suyun tekrar Malatya'ya kazandırılmasıyla birlikte Kernek projesinin Malatya'ya kazandırılmasından dolayı MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise mecliste yaptığı konuşmasında, 68'incisini düzenleyecekleri Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali'nin 20-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek, Malatyalıları festivale davet ettiklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde yer alan bazı maddeler oylanarak kabul edildi. Bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminin ise 13 Ağustos 2021 Cuma Günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.