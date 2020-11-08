Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilaç yardımı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilaç yardımı

08.11.2020 17:45
Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilaç yardımı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na 725 bin lira değerinde ilaç yardımı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na 725 bin lira değerinde ilaç yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, "Ziyan Olmasın Şifa Olsun" kampanyasında toplanan ilaçlar, belediye binası önünde İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, proje kapsamında toplanan ilaçların mağdur ve mazlumlara teslim edileceğini belirtti.

Gürkan, bugüne kadar 6 milyon liraya yakın bağış yapıldığını aktararak, destekte bulunanlara teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de diğer illerde ve başka coğrafyadaki mazlum ve mağdurların yanında olmak için Malatya'nın üzerine düşen görevi yaptığını belirtti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, ilaçların eczanelerin ve vatandaşların katılımıyla toplandığını kaydetti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derin de Büyükşehir Belediyesinin yeni yatırımlar yaparken hiçbir zaman mazlumları ve mağdurları unutmadığını bildirdi.

İnsani Yardım Vakfı, Malatya, İlaç, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilaç yardımı - Son Dakika


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