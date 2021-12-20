393 Afet Konutu Hak Sahiplerine Kura ile Verildi - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi'nde yapımı tamamlanan 2. Etap 393 konutun anahtar teslimi için Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kura törenine katıldı. Kura ile 276 adet 2+1, 117 adet 3+1 konutlar hak sahiplerinin oldu.

Battalgazi'deki kırsal mahalleler ile Pütürge, Doğanyol, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Akçadağ İlçelerinden mazeret beyan ederek Gelincik Tepesi'nde konut talep eden hak sahibi vatandaşlar için Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Konuşmalarının ardından, yeni evlerinde hayır ve huzurla oturmalarını dileyerek söze başlayan Vali Baruş; "24 Ocak 2020 depreminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin başlangıcından itibaren talimatları ile devletimizin tüm kurumları harekete geçti. Dertlerinize derman olmak için devletin tüm kurumları seferber oldu. Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm dertlerini dinleyerek bu sorunların çözüme kavuşması noktasında milletvekillerimizin çok değerli katkıları oldu. Her bir vatandaşımızın yaşadığı sorun aslında bizim sorunumuz. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatta: Hiçbir vatandaşın çaresiz durumda bırakılmaması ve mutlaka sorununa bir çözüm getirilmesi vardı. Bizler de bu süreci bu talimatlar doğrultusunda yönetmeye çalıştık. Pek çok konutu ilçelerimizde vatandaşlarımıza teslim ettik. Gelincik Tepe çok zorlu ve sert bir zemine sahip. Depreme son derece dayanıklı bir alan ve depreme karşı dayanıklı konutlar inşa edildi. Toplam 393 konutu teslim edeceğiz. Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı ve ilk kurayı çekerek konutların hayırlı uğurlu olmasını diledi.