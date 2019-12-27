Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi - Son Dakika

Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, "Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri" sergisi açıldı.

Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, "Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri" sergisi açıldı.


İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve Beden Eğitimi Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri" sergisine, Rektör Yrd. Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Milli Eğitim İl Müdürlüğü Şube Şefi Fatih Erdim, Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretmenleri, Materyaller dersi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kara, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Mehmet Güllü ve öğrenciler katıldı.


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Mehmet Güllü, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri Sergisi', Spor Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri ve ders hocası Prof. Dr. Ahmet Kara önderliğinde 'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım' dersi kapsamında öğrencilerin ürettikleri 23 farklı türde ve bin 250 adet beden eğitimi ve spor materyallerinden oluşmuştur." dedi. Güllü, 1'inci ve 2'nci sergide üretilen materyallerin Pütürge, Kale, Doğanyol, Hekimhan, Battalgazi ve Arapgir ilçelerindeki köy okullarına gönderildiğini belirtti. Prof. Dr. Güllü, bu yılki sergide gösterilen materyallerin ise Darende, Akçadağ ve Arguvan ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 25 okula verileceğini açıkladı.


Güllü, öğrenciler tarafından yapılan "jimnastik minderi, çeşitli kaleler, top taşıma sepetleri, fileler, çekme halatları, masa tenisi masaları" gibi birçok spor malzemesini öğrencilerin el emeği ve atık malzemelerle oluşturduğunu belirterek, böylelikle ileride öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak atandıklarında kendi okullarının malzemelerini kendileri yapabilecek duruma geldiklerini söyledi.


Sergide yer alan spor materyalleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 25 okula verildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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