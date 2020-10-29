Malatya'da deprem konutlarının bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Malatya'da deprem konutlarının bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi

29.10.2020 16:33
Malatya'da deprem konutlarının bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli depremde evleri ağır hasar görenler için Pütürge ve Kale ilçelerinde yapılan evlerden 446 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli depremde evleri ağır hasar görenler için Pütürge ve Kale ilçelerinde yapılan evlerden 446 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak'ta yaşanan depremde evleri ağır hasar gören depremzede vatandaşlar için Malatya'da 5 bin 24 konut inşa edildi. Pütürge ve Kale ilçelerinde ilk etapta tamamlanan 446 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, 24 Ocak'taki depreminin ardından devletin ve milletin Malatya halkının yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentte 1555 tanesi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 5 bin 24 deprem konutunun inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Pütürge ve Kale ilçesinde evleri ağır hasar görenler için yapılan konutlardan ilk etapta tamamlanan 446 konutun hak sahiplerine anahtar tesliminin hafta sonu kentte gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende yapıldığını dile getiren Çalık, törende depremzedelerden Beyaz Akgül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yağmurda, çamurda bırakmadın, bize sahip çıktın. Kurban olurum sana." sözlerinin aslında her şeyin özeti olduğunu söyledi.

Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için Gelincik Tepesi bölgesine 1527 adet deprem konutunun inşasının sürdüğünü aktaran Çalık, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etabında bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Çalık, Gelincik Tepesi bölgesinin altyapı ve bağlantı yollarının yapım ihalesinin gerçekleştiğini belirtti.

Kentte ağır hasar ve acil yıktırılacak binaların yıkım ve enkaz çalışmasının üç etap halinde ihalesinin görüldüğünü hatırlatan Çalık, ağır hasarlı 7 bin 480 binadan bin 471 tanesinin yıkımının tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Malatya, Pütürge, Deprem, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da deprem konutlarının bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


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