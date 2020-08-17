Malatya'da kadın kooperatifinin üretim tesisi ile satış mağazası açıldı - Son Dakika

Malatya'da, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin üretim tesisi ile satış mağazası açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vahap Yoğunlu ve diğer ilgililerle Kanalboyu Caddesindeki mağazanın açılış törenine katıldı.

Kurdele kesiminin ardından açılışı yapılan mağazayı gezen Baruş, hazırlanan ürünleri inceledi.

Daha sonra kooperatifin üretim tesisine geçen Baruş, buranın da açılışını yaptı.

Baruş, kentte 10 kadın kooperatifi bulunduğunu aktararak, bunun büyük başarı olduğunu ifade etti.

Kadınların hayatın her safhasında yer alması gerektiğini anlatan Baruş, şunları kaydetti:

"Ev hanımları için ciddi fırsatlar var. Ev hanımı kadınlarımızın hem ailede çocuklarına olan ihtimamı devam etsin hem de kendi el emekleriyle ürettikleri organik ürünler, pazara sunularak ekonomik bir getiri haline gelsin. İşte kadınlarımızı güçlendirmenin temel araçlarından birisi de budur. Açılışını yaptığımız bu kooperatif Malatya kadınına güç verecektir. Malatya kadınının üretim gücünü tüm Türkiye'ye gösterecektir. Fırat Kalkınma Ajansı'nın verdiği destekle satış ofisi çok güzel düzenlenmiş."

Açılışa kadın kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı.