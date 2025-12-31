Malatya'da tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.C.Ö. (21) duş almak için banyoya girdi.
Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen aile bireyleri banyoyu kontrol ettiğinde şahsı yerde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.C.Ö. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Yaşam savaşı veriyor! Şofbenden sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?