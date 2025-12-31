Yaşam savaşı veriyor! Şofbenden sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
31.12.2025 00:03
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.C.Ö. (21) duş almak için banyoya girdi.

ŞOFBENDEN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen aile bireyleri banyoyu kontrol ettiğinde şahsı yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.C.Ö. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yaşam savaşı veriyor! Şofbenden sızan gazdan zehirlendi
