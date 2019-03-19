Son Dakika Haberleri: Malatya'da Toplu Açılış Töreni

Malatya'da Toplu Açılış Töreni

1 saat önce

Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından aralarında belediye hizmet binasının da bulunduğu 15 tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Malatya'da Toplu Açılış Töreni, System.String[]
Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından aralarında belediye hizmet binasının da bulunduğu 15 tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, belediye binasının önünde düzenlenen törendeki konuşmasında, belediyelerin işlevinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirtti.

Vatandaşların kalbini kazanmanın belediyecilikte önemli olduğunu anlatan Baruş, "Selahattin Gürkan Türkiye'ye örnek olacak bir belediye binası inşa etmiş. Binanın çevreci olması, kendi enerjisini üretmesi açısından örnek olacak bir bina. Belediyeler hayatın har safhasını ilgilendiren eğitimden sağlığa ve kültüre kadar bir çok alanda hizmet veren teşkilatlar. Bugün açılışını yaptığımız 15 değerli yatırım vatandaşımızın hayatının her alanına dokunan yatırımlar." diye konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise başarılı çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan'a 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise birçok yatırımı hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını anlatarak, "İnşallah gönül belediyeciliğinin taçlandığını ve bu belediyecilik destanının Malatya'da yazıldığını 31 Mart yerel seçimlerinde göreceğiz. Türkiye'de herkes de bunu okuyacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aralarında belediye hizmet binası, sosyal yaşam merkezi, kadın sığınma evi, mahalle müzeleri ve sıcak asfalt yapım tesisinde bulunduğu 15 tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Malatya milletvekiller Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci, MHP İl Başkanı Ramazan Avşar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Battalgazi, Malatya, Güncel
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