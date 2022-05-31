Malatya'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

31.05.2022 12:01
Malatya'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan İncirci (65) yönetimindeki 01 VN 272 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada sürücü ile araçtaki Sadet İncirci (52) ve Cennet Çevik (60) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Papağan 'Ziya' can yoldaşı oldu Papağan 'Ziya' can yoldaşı oldu MALATYA'DA PKK / KCK'NIN KULLANDIĞI MAĞARADA 5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ MALATYA'DA PKK / KCK'NIN KULLANDIĞI MAĞARADA 5 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: AA

Doğanşehir, Adıyaman, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:06:13. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement